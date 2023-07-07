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МАГАТЭ осмотрела несколько объектов ЗАЭС, но на крышу еще не попала − Гросси

Ирина БалачукПятница, 7 июля 2023, 10:38
МАГАТЭ осмотрела несколько объектов ЗАЭС, но на крышу еще не попала − Гросси
Рафаэль Гросси. Фото из Twitter

Эксперты Международного агентства по атомной энергии получили возможность осмотреть несколько объектов Запорожской атомной электростанции после заявлений Украины о минировании оккупантами АЭС.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление главы агентства Рафаэля Гросси на пресс-конференции в Токио 7 июля

Прямая речь Гросси: "Мы имеем прогресс. Со среды по сегодня мы смогли получить больше доступа. Еще не на крышу, но мы подали запрос (оккупационным − ред.) властям, чтобы подняться туда".

Детали: Он считает, что эксперты МАГАТЭ получат такое разрешение.

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Гросси также рассказал, что они уже осмотрели несколько других объектов − в частности, охладительные пруды и другие места.

"Как видно из моих сообщений, мы не увидели никаких признаков взрывчатки или мин в этих местах", − заявил глава МАГАТЭ.

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Темы: ЗАЭСМАГАТЭоккупация
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