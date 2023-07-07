МАГАТЭ осмотрела несколько объектов ЗАЭС, но на крышу еще не попала − Гросси
Эксперты Международного агентства по атомной энергии получили возможность осмотреть несколько объектов Запорожской атомной электростанции после заявлений Украины о минировании оккупантами АЭС.
Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление главы агентства Рафаэля Гросси на пресс-конференции в Токио 7 июля
Прямая речь Гросси: "Мы имеем прогресс. Со среды по сегодня мы смогли получить больше доступа. Еще не на крышу, но мы подали запрос (оккупационным − ред.) властям, чтобы подняться туда".
Детали: Он считает, что эксперты МАГАТЭ получат такое разрешение.
Гросси также рассказал, что они уже осмотрели несколько других объектов − в частности, охладительные пруды и другие места.
"Как видно из моих сообщений, мы не увидели никаких признаков взрывчатки или мин в этих местах", − заявил глава МАГАТЭ.
Предыстория:
- Ранее Вооруженные силы предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС, поскольку на кровлях 2 энергоблоков разместили предметы, похожие на взрывчатку.
- Специалисты МАГАТЭ заявили, что не обнаружили признаков минирования Запорожской АЭС во время недавних инспекций, однако при этом они призвали "не расслабляться".
- Появление новых объектов на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС зафиксировал на спутниковых снимках сервис Planet Labs.
- 6 июля росСМИ сообщили, что на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС приехал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.