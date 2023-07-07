Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который устроился на оборонный завод в Кировоградской области и пытался собрать информацию об иностранном вооружении и ремонте техники ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры

Детали: По данным СБУ, вражеским пособником оказался местный житель, которого ФСБ завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения. В то же время прокуратура сообщает, что мужчина согласился на сотрудничество в начале 2023 года.

В поле зрения российской спецслужбы, по информации СБУ, он попал во время своего длительного пребывания в России, где работал на различных предприятиях. Впоследствии его перевели в "режим ожидания" и отправили в Украину, где "активировали" после начала полномасштабной войны. По заданию ФСБ он целенаправленно трудоустроился на одно из оборонных предприятий Кировоградщины.

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Несколько недель назад ему удалось добиться назначения на должность завхоза. Мужчина почти сразу приступил к сбору разведданных в пользу РФ. СБУ сообщает, что тщательно документировала каждый его шаг.

Прежде всего агент пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которые проходили техобслуживание на базе украинской оборонной компании.

Дословно прокуратура: "В июне, находясь в служебном помещении, подозреваемый сделал фотоснимки ряда документов по хозяйственной деятельности оборонно-промышленного предприятия с грифом "секретно". В дальнейшем передал их представителю российской спецслужбы".

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Больше деталей: Его задержали "на горячем", когда тот скрыто фотографировал секретные документы. В случае успешного выполнения вражеских задач ФСБ обещала ему содействие в выезде в РФ и получении гражданства России.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.