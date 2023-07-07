Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода

Татьяна ЛозовенкоПятница, 7 июля 2023, 10:51
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
ФОТО СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который устроился на оборонный завод в Кировоградской области и пытался собрать информацию об иностранном вооружении и ремонте техники ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры 

Детали: По данным СБУ, вражеским пособником оказался местный житель, которого ФСБ завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения. В то же время прокуратура сообщает, что мужчина согласился на сотрудничество в начале 2023 года.

В поле зрения российской спецслужбы, по информации СБУ, он попал во время своего длительного пребывания в России, где работал на различных предприятиях. Впоследствии его перевели в "режим ожидания" и отправили в Украину, где "активировали" после начала полномасштабной войны. По заданию ФСБ он целенаправленно трудоустроился на одно из оборонных предприятий Кировоградщины.

Реклама:

Несколько недель назад ему удалось добиться назначения на должность завхоза. Мужчина почти сразу приступил к сбору разведданных в пользу РФ. СБУ сообщает, что тщательно документировала каждый его шаг.

Прежде всего агент пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которые проходили техобслуживание на базе украинской оборонной компании.

Дословно прокуратура: "В июне, находясь в служебном помещении, подозреваемый сделал фотоснимки ряда документов по хозяйственной деятельности оборонно-промышленного предприятия с грифом "секретно". В дальнейшем передал их представителю российской спецслужбы".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Его задержали "на горячем", когда тот скрыто фотографировал секретные документы. В случае успешного выполнения вражеских задач ФСБ обещала ему содействие в выезде в РФ и получении гражданства России.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУоружиепрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
СБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: