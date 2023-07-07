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Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода

Татьяна ЛозовенкоПятница, 7 июля 2023, 10:51
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
ФОТО СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который устроился на оборонный завод в Кировоградской области и пытался собрать информацию об иностранном вооружении и ремонте техники ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры 

Детали: По данным СБУ, вражеским пособником оказался местный житель, которого ФСБ завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения. В то же время прокуратура сообщает, что мужчина согласился на сотрудничество в начале 2023 года.

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В поле зрения российской спецслужбы, по информации СБУ, он попал во время своего длительного пребывания в России, где работал на различных предприятиях. Впоследствии его перевели в "режим ожидания" и отправили в Украину, где "активировали" после начала полномасштабной войны. По заданию ФСБ он целенаправленно трудоустроился на одно из оборонных предприятий Кировоградщины.

Несколько недель назад ему удалось добиться назначения на должность завхоза. Мужчина почти сразу приступил к сбору разведданных в пользу РФ. СБУ сообщает, что тщательно документировала каждый его шаг.

Прежде всего агент пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которые проходили техобслуживание на базе украинской оборонной компании.

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Дословно прокуратура: "В июне, находясь в служебном помещении, подозреваемый сделал фотоснимки ряда документов по хозяйственной деятельности оборонно-промышленного предприятия с грифом "секретно". В дальнейшем передал их представителю российской спецслужбы".

Больше деталей: Его задержали "на горячем", когда тот скрыто фотографировал секретные документы. В случае успешного выполнения вражеских задач ФСБ обещала ему содействие в выезде в РФ и получении гражданства России.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

 

Темы: СБУоружиепрокуратура
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