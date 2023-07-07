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За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов

Станислав ПогориловПятница, 7 июля 2023, 11:28
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
Мемориал памяти погибших в Буче, фото: мэр Бучи Федорук

За время полномасштабной военной агрессии России против Украины в Киевской области погибло 1376 мирных жителей, 317 человек считаются пропавшими без вести, еще 190 находятся в России.

Источник: начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Небытова: "Всего за время войны в области погибли 1 376 человек. Это тела, которые мы обнаружили, осмотрели. Подчеркну, что это исключительно гражданские люди, потому что мы как полицейские занимаемся только гражданскими".

Детали: По его словам, "остаются неидентифицированными 190 тел. Он сообщил, что отобранные ДНК помещены в соответствующую базу данных. "Из этих 190 могут быть те, у которых не было близких родственников. А если нет родственников по первой линии, то мы не можем сравнить ДНК. Поэтому, к сожалению, есть тела и не установленные лица", - отметил руководитель полиции области.

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Также Небытов сообщил о 317 пропавших без вести людей. Ни по одному из них нет информации. "Надеемся, что они тоже находятся где-то в плену, но с учетом того, как убивали и пытали оккупанты наших людей, понимаем, что они будут считаться пропавшими без вести до тех пор, пока не найдем их тела", - добавил начальник полиции области.

Он отметил, что многие тела были полностью уничтожены и трудно не то, что идентифицировать, а даже найти их останки.

"Те тела, которые мы находили недавно, были зарыты в ямах, где были вражеские позиции. Сейчас большинство этих мест обследовано, но понимаем, что если оккупанты закапывали глубже или выбрасывали тела в водоемы, то вряд ли быстро найдем всех", - отметил Небытов.

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Кроме того, по оперативной информации, 461 гражданин Украины находится на территории РФ. "Из них 190 - гражданские жители Киевской области, 271 - военнослужащие и представители других военизированных формирований Украины", - уточнил он.

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Темы: Киевская областьжертвывойнаполиция
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