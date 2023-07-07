На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов

На Прикарпатье после грозовых дождей подтопило 600 домовладений, а также дороги и открытые территории, спасатели спасли 8 человек, эвакуировали 45, из них 11 детей.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 15:00 спасатели и представители местной власти установили, что в результате грозового дождя, поднятия уровня воды в местных ручьях произошло подтопление 600 домохозяйств, подвальных помещений, открытых территорий и местных дорог".

Детали: В частности, подтопило:

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около 340 домов в Коломыйском районе (с. Мишин, с. Верхний Вербиж и с. Большой Ключив),

около 30 домохозяйств в Калушском районе (г. Калуш),

около 80 домов в Косовском районе (пгт. Яблонов, с. Стопчатов, с. Уторопы, с. Люча),

около 150 домов в Надворнянском районе (с. Стримба, с. Гвизд; пгт. Делятин, пгт. Ланчин).

Сейчас спасатели продолжают оказывать помощь населению.