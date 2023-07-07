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На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов

Ирина БалачукПятница, 7 июля 2023, 15:52
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Фото ДСНС

На Прикарпатье после грозовых дождей подтопило 600 домовладений, а также дороги и открытые территории, спасатели спасли 8 человек, эвакуировали 45, из них 11 детей.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 15:00 спасатели и представители местной власти установили, что в результате грозового дождя, поднятия уровня воды в местных ручьях произошло подтопление 600 домохозяйств, подвальных помещений, открытых территорий и местных дорог". 

 

Детали: В частности, подтопило:

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  • около 340 домов в Коломыйском районе (с. Мишин, с. Верхний Вербиж и с. Большой Ключив),
  • около 30 домохозяйств в Калушском районе (г. Калуш),
  • около 80 домов в Косовском районе (пгт. Яблонов, с. Стопчатов, с. Уторопы, с. Люча),
  • около 150 домов в Надворнянском районе (с. Стримба, с. Гвизд; пгт. Делятин, пгт. Ланчин). 
     

Сейчас спасатели продолжают оказывать помощь населению. 

 
 

Темы: стихияЗакарпатьепогода
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