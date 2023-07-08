Оккупанты хотят забирать жилье украинцев в Энергодаре, чтобы раздавать россиянам - ГУР

Российские оккупанты планируют забирать жилье жителей Энергодара, чтобы поощрить россиян работать на ЗАЭС, сообщило Главное управление разведки.

Источник: ГУР

Детали: ГУР напомнила, что 6 июля на территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции прибыл первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко. Визит состоялся на фоне обнародования информации о заминировании оккупантами ЗАЭС.

По данным разведки, он должен был продемонстрировать отсутствие панических настроений, а также попытаться решить проблемные вопросы, связанные с комплектованием станции персоналом.

Реклама:

Дословно: "После начала вторжения большая часть квалифицированного персонала станции или покинула оккупированные территории, или отказалась подписывать навязанные договоры с "Росатомом". Попытка привлечения российских сотрудников также не дала ожидаемого результата. Специалисты часто отказываются ехать на ЗАЭС даже несмотря на обещанные зарплаты и льготы.

Согласно полученной информации, на станции проведено совещание с участием Кириенко и гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого относительно дополнительного стимулирования потенциальных работников из России.

Для этого планируется предоставлять россиянам жилье, изъятое у украинцев, которые покинули территорию Энергодара".