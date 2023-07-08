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Командиры "Азова" обещают еще сказать свое слово в бою

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июля 2023, 23:06
Командиры Азова обещают еще сказать свое слово в бою
Прокопенко во Львове, скриншот видео

Командиры защитников "Азовстали", которые вернулись в Украину, обещают снова пойти на фронт и еще сказать свое слово в бою.

Источник: командир "Азова" Денис Прокопенко во Львове, отвечая на вопросы журналистов

Прямая речь: "Я глубоко уверен, что армия – это командная работа, и с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу, мы обязательно свое слово еще скажем в бою.

Самое главное – что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта и с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории.

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И мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс, и чтобы война дошла до своего логического завершения".

Детали: На вопрос, будут ли они возвращаться на фронт, Прокопенко ответил: "Конечно. Для этого мы вернулись в Украину. Это наша самая главная цель".

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В свою очередь, замкомандира "Азова" Святослав Паламар, описывая их пребывание в Турции, перефразировал стихотворение Леси Украинки: "Мы паралитики с блестящими глазами, душой сильные, волей слабые. За спиной у нас растут орлиные крылья, но наручниками мы были прикованы к турецкой земле".

"Мы вернулись и дальше мы будем делать свою работу. Мы военные, мы давали присягу", - сказал Паламар.

Предыстория:

  • В субботу президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.
  • Позже в пресс-службе президента уточнили, что пятеро командиров с "Азовстали" были возвращены в Украину в субботу по результатам переговоров с Турцией.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за возвращения на родину пятерых командиров, защищавших "Азовсталь".
  • В субботу вечером Зеленский вместе с командирами защитников "Азовстали" приехали во Львов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АзоввойнаЛьвов
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