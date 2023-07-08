Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командиры "Азова" обещают еще сказать свое слово в бою

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июля 2023, 23:06
Командиры Азова обещают еще сказать свое слово в бою
Прокопенко во Львове, скриншот видео

Командиры защитников "Азовстали", которые вернулись в Украину, обещают снова пойти на фронт и еще сказать свое слово в бою.

Источник: командир "Азова" Денис Прокопенко во Львове, отвечая на вопросы журналистов

Прямая речь: "Я глубоко уверен, что армия – это командная работа, и с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу, мы обязательно свое слово еще скажем в бою.

Реклама:

Самое главное – что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта и с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории.

И мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс, и чтобы война дошла до своего логического завершения".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На вопрос, будут ли они возвращаться на фронт, Прокопенко ответил: "Конечно. Для этого мы вернулись в Украину. Это наша самая главная цель".

В свою очередь, замкомандира "Азова" Святослав Паламар, описывая их пребывание в Турции, перефразировал стихотворение Леси Украинки: "Мы паралитики с блестящими глазами, душой сильные, волей слабые. За спиной у нас растут орлиные крылья, но наручниками мы были прикованы к турецкой земле".

"Мы вернулись и дальше мы будем делать свою работу. Мы военные, мы давали присягу", - сказал Паламар.

Предыстория:

  • В субботу президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.
  • Позже в пресс-службе президента уточнили, что пятеро командиров с "Азовстали" были возвращены в Украину в субботу по результатам переговоров с Турцией.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за возвращения на родину пятерых командиров, защищавших "Азовсталь".
  • В субботу вечером Зеленский вместе с командирами защитников "Азовстали" приехали во Львов.

Темы: АзоввойнаЛьвов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Азов
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Бойцы "Азова" показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении
Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
Последние новости
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
Все новости...
Реклама: