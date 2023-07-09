В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины

В Варшаве пророссийские силы устроили акцию протеста под посольством Украины, агрессивно отреагировав на активистов, которые пришли туда с украинскими флагами.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа" с места происшествия, пишет "Европейская правда".

На акцию под посольством Украины прибыли несколько сотен сторонников различных пророссийских организаций, которые держали плакаты: "Волынь – помним", "Это не наша война", "Россия не является нашим врагом", "Украина не борется за свободу Польши", "Нет – для членства Украины в ЕС и НАТО".

Они требовали от Польши прекратить любое сотрудничество с Украиной и ее поддержку, "пока не будет осужден бандеризм в Украине", нормализовать отношения с Россией и Беларусью.

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Организаторами акции являются, в частности, "Польское антивоенное движение", партия "Фронт" и другие.

Одновременно возле посольства собрались люди с украинскими флагами и плакатом "Стоп рашизму". Пророссийские демонстранты назвали их провокаторами и потребовали уйти.

Началась словесная перепалка. Группу проукраинских активистов окружил кордон полиции, чтобы не допустить силового столкновения.

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Напомним, 9 июля президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский с неанонсированным визитом приехали в Луцк, где приняли участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

Ранее Дуда заявлял, что в этом году в июле Украина и Польша проведут ряд совместных мероприятий по чествованию жертв Волынской трагедии.

В пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв Волынской трагедии на территории уже несуществующего села Острувки в украинской Волынской области.