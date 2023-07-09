Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика

Президент Владимир Зеленский назвал логичной риторикой заявления о том, что президент РФ Владимир Путин будет вынужден искать диалога, когда украинские войска будут на админгранице с оккупированным Крымом.

Источник: Зеленский в интервью ABC News, комментируя сообщение The Washington Post о тайном визите в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса в июне

Детали: ABC News отмечает, что Зеленский не опроверг сообщения The Washington Post о том, что во время недавнего визита Бернса в Киев украинские чиновники сообщили ему, что целью контрнаступления является приблизиться к админгранице с Крымом, а затем принудить президента России Владимира Путина к переговорам.

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Отвечая на вопрос, "возможно" ли это, Зеленский сказал: "Ну, это абсолютно понятная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным украинским полуостровом Крым, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалога с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения, потому что он будет ослаблен".

Президент также сказал, что не чувствует "никакого давления" со стороны западных союзников, чтобы украинское контрнаступление происходило быстрее.

"Сегодня инициатива на нашей стороне. Мы продвигаемся вперед, хотя и не так быстро [как хотелось бы]. Но мы продвигаемся", - отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что "война должна закончиться справедливостью и миром, восстановлением нашей территориальной целостности".

"Почему? Потому что окончание горячей фазы войны и замораживание конфликта не будет означать окончание войны", - сказал он.

Что предшествовало: Издание The Washington Post со ссылкой на источники в конце июня сообщало, что во время тайного визита в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса украинские власти раскрыли ему стратегию возвращения оккупированных Россией территорий и начала переговоров о прекращении огня с Москвой до конца года.

Как утверждают источники, в частных разговорах военные планировщики в Киеве передали Бернсу уверенность в том, что их цель - отвоевать значительную территорию до осени; переместить артиллерию и ракетные системы к границе с контролируемым Россией Крымом; продвинуться дальше на восток Украины, а затем начать переговоры с Москвой.

После этого Зеленский отмечал, что Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны только тогда, когда выйдет на границы 1991 года и что "мир" без Крыма Зеленский не будет считать "победой".