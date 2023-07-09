Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика

Президент Владимир Зеленский назвал логичной риторикой заявления о том, что президент РФ Владимир Путин будет вынужден искать диалога, когда украинские войска будут на админгранице с оккупированным Крымом.

Источник: Зеленский в интервью ABC News, комментируя сообщение The Washington Post о тайном визите в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса в июне

Детали: ABC News отмечает, что Зеленский не опроверг сообщения The Washington Post о том, что во время недавнего визита Бернса в Киев украинские чиновники сообщили ему, что целью контрнаступления является приблизиться к админгранице с Крымом, а затем принудить президента России Владимира Путина к переговорам.

Отвечая на вопрос, "возможно" ли это, Зеленский сказал: "Ну, это абсолютно понятная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным украинским полуостровом Крым, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалога с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения, потому что он будет ослаблен".

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Президент также сказал, что не чувствует "никакого давления" со стороны западных союзников, чтобы украинское контрнаступление происходило быстрее.

"Сегодня инициатива на нашей стороне. Мы продвигаемся вперед, хотя и не так быстро [как хотелось бы]. Но мы продвигаемся", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что "война должна закончиться справедливостью и миром, восстановлением нашей территориальной целостности".

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"Почему? Потому что окончание горячей фазы войны и замораживание конфликта не будет означать окончание войны", - сказал он.

Что предшествовало: Издание The Washington Post со ссылкой на источники в конце июня сообщало, что во время тайного визита в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса украинские власти раскрыли ему стратегию возвращения оккупированных Россией территорий и начала переговоров о прекращении огня с Москвой до конца года.

Как утверждают источники, в частных разговорах военные планировщики в Киеве передали Бернсу уверенность в том, что их цель - отвоевать значительную территорию до осени; переместить артиллерию и ракетные системы к границе с контролируемым Россией Крымом; продвинуться дальше на восток Украины, а затем начать переговоры с Москвой.

После этого Зеленский отмечал, что Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны только тогда, когда выйдет на границы 1991 года и что "мир" без Крыма Зеленский не будет считать "победой".