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Гутцайт: Украина будет выступать на Олимпиаде даже при участии спортсменов РФ под нейтральным флагом

"Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 16:06
Гутцайт: Украина будет выступать на Олимпиаде даже при участии спортсменов РФ под нейтральным флагом
ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН

Украина готова участвовать в Олимпийских играх в Париже следующим летом, даже если там будут спортсмены из России и Беларуси под нейтральным флагом.

Источник: глава Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт в интервью Kyodo News.

Детали: Ранее Украина думала над отказом от участия, если российским и белорусским спортсменам позволят соревноваться даже под нейтральным флагом.

В январе Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит возможность позволить российским и белорусским спортсменам вернуться к международным соревнованиям при определенных условиях, в том числе выступать как нейтральные спортсмены.

Впрочем Гутцайт заявил, что Украина готова участвовать в Олимпийских играх в Париже следующим летом, даже если там будут спортсмены из России и Беларуси под нейтральным флагом.

Прямая речь Гутцайта: "Мы не обращаем внимания на этих спортсменов, потому что для нас вообще непонятно, кто эти спортсмены, потому что (они) под нейтральным флагом".

"Нашим спортсменам нужно быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на открытии, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире видели, что Украина есть, была и будет".


"Если Российская федерация и Белорусская федерация будут выступать под своим флагом - мы не будем участвовать в этой Олимпиаде".

Детали: Гутцайт добавил, что с начала войны в феврале прошлого года уже погибло 340 украинских спортсменов и тренеров, а 343 спортивных объекта были частично или полностью разрушены.

Прямая речь Гутцайта: "Наши спортсмены не могут готовиться спокойно. Тяжело психологически. Нет такого спортсмена, у которого бы не погиб коллега, или друзья, или родственники, или родители, или члены команды".

Предыстория:

  • Международный олимпийский комитет не прислал России и Беларуси приглашение на участие в Олимпиаде-2024
  • Мэр Парижа не хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 2024.

Темы: ОлимпиадаспортРосcияБеларусь
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