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Израиль пообещал не отменять медстрахование украинских беженцев – Кулеба

Евгений КизиловПонедельник, 14 августа 2023, 17:18
Израиль пообещал не отменять медстрахование украинских беженцев – Кулеба
Дмитрий Кулеба, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал, что его страна не будет лишать медицинского страхования украинских беженцев.

Источник: глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Я поговорил с Эли Коэном. Он заверил меня, что медицинское страхование для украинцев в Израиле сохранится, проблема будет решена в ближайшее время".

Детали: Кулеба поблагодарил израильского коллегу.

Что предшествовало:

  • Недавно израильское правительство решило отменить медицинское страхование для беженцев из Украины.
  • Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал официальный Иерусалим отказаться от этого шага.

Темы: ИзраильУкраинабеженцымедицина
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