Израиль пообещал не отменять медстрахование украинских беженцев – Кулеба
Понедельник, 14 августа 2023, 17:18
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал, что его страна не будет лишать медицинского страхования украинских беженцев.
Источник: глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter
Прямая речь: "Я поговорил с Эли Коэном. Он заверил меня, что медицинское страхование для украинцев в Израиле сохранится, проблема будет решена в ближайшее время".
Детали: Кулеба поблагодарил израильского коллегу.
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Что предшествовало:
- Недавно израильское правительство решило отменить медицинское страхование для беженцев из Украины.
- Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал официальный Иерусалим отказаться от этого шага.