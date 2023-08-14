Израиль пообещал не отменять медстрахование украинских беженцев – Кулеба

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал, что его страна не будет лишать медицинского страхования украинских беженцев.

Источник: глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Я поговорил с Эли Коэном. Он заверил меня, что медицинское страхование для украинцев в Израиле сохранится, проблема будет решена в ближайшее время".

Детали: Кулеба поблагодарил израильского коллегу.

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