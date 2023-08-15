У Зеленского обещают преграды для производства российских беспилотников

Украинские власти будут добиваться западных санкций для владельца и конструктора ZALA AERO Александра Захарова, а также давления на компании, которые продают россиянам электронные компоненты для беспилотников "Ланцет" и "Орлан".

Источник: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "С президентом были на фронте. Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности – ударный "Ланцет" и разведывательный "Орлан", для наших сил. Это угроза, которую не имеем права игнорировать. Принял к сведению.

Вместе с наращиванием украинских ударных возможностей должны сделать максимум для ограничения российских".

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Детали: "Ланцет" является одной из основных боевых единиц, которые враг использует на фронте против украинской бронетехники, систем ПВО, РЛС, и не только. Так же, как и другие продукты компании ZALA AERO.

"Орлан" – это разведчик, который обнаруживает позиции и корректирует огонь, напомнил Ермак.

По словам главы ОП, украинские специалисты давно исследуют эти БПЛА, делают содержательные файлы, которыми Украина делится с партнерами.

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Разведка делает исследования российских методов обхода санкций – это также передается партнерам, и то "максимально быстро".

Прямая речь Ермака: "Уже были введены санкции против владельца и конструктора ZALA AERO – Александра Захарова. Пока – украинские, но работаем над тем, чтобы он попал под санкции наших партнеров.

Кроме этого, украинские, европейские, американские и австралийские ограничения введены против ООО "ЦСТ" – основного юридического лица ZALA AERO.

Будут и другие украинские санкции.

Также нам известно, что БПЛА "Ланцет" содержит по меньшей мере 19 иностранных электронных компонентов, в частности, западных. Немало есть и в БПЛА "Орлан".

Вместе с правительствами партнеров мы уже работаем и усилим работу по производителям компонентов, а также компаний, которые их поставляют в обход санкционных ограничений".

Детали: Глава ОП также сообщил, что группа Макфола-Ермака в ближайшее время представит "документ с конкретными санкционным предложениями, чтобы исключить поступление микроэлектроники, станков и другого оборудования, необходимого для производства БПЛА, а также химикатов и других материалов".

"Кроме того, мы также работаем в направлении российских РЭБ и РЛС, производство которых зависит от иностранных компонентов. Это важно для наступления", – добавил Ермак.

По его словам, во всех ключевых последних санкционных пакетах от партнеров были учтены предложения группы Макфола-Ермака по поводу ограничений в отношении российского оружия, в частности они касаются и БПЛА.

"Мы знаем, что лучшая санкция – это "бавовна", но работаем на всех направлениях", – добавил глава ОП.