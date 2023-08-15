У Зеленського обіцяють перепони для виробництва російських безпілотників
Українська влада домагатиметься західних санкцій для власника та конструктора ZALA AERO Олександра Захарова, а також тиску на компанії, які продають росіянам електронні компоненти для безпілотників "Ланцет" і "Орлан".
Джерело: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram
Пряма мова Єрмака: "Із президентом були на фронті. Почув від військових про проблеми, які створюють російські БПЛА, зокрема - ударний "Ланцет" та розвідувальний "Орлан", для наших сил. Це загроза, яку не маємо права ігнорувати. Взяв до уваги.
Разом з нарощенням українських ударних спроможностей маємо зробити максимум для обмеження російських".
Деталі: "Ланцет" є однією з основних бойових одиниць, які ворог використовує на фронті проти української бронетехніки, систем ППО, РЛС, і не тільки. Так само, як і інші продукти компанії ZALA AERO.
"Орлан" – це розвідник, який виявляє позиції та коригує вогонь, нагадав Єрмак.
За словами голови ОП, українські фахівці давно досліджують ці БПЛА, роблять змістовні файли, якими Україна ділиться з партнерами.
Розвідка робить дослідження російських методів обходу санкцій – це також передається партнерам, і то "максимально швидко".
Пряма мова Єрмака: "Вже були введені санкції проти власника та конструктора ZALA AERO – Олександра Захарова. Наразі – українські, але працюємо над тим, щоб він потрапив під санкції наших партнерів.
Окрім цього, українські, європейські, американські та австралійські обмеження введені проти ООО "ЦСТ" – основної юридичної особи ZALA AERO.
Будуть й інші українські санкції.
Також нам відомо, що БПЛА "Ланцет" містить щонайменше 19 іноземних електронних компонентів, зокрема, західних. Чимало є і в БПЛА "Орлан".
Разом з урядами партнерів ми вже працюємо і посилимо роботу щодо виробників компонентів, а також компаній, які їх постачають в обхід санкційних обмежень".
Деталі: Голова ОП також повідомив, що група Макфола-Єрмака найближчим часом презентує "документ з конкретними санкційнимм пропозиціями, щоб унеможливити надходження мікроелектроніки, верстатів та іншого обладнання, необхідного для виробництва БПЛА, а також хімікатів та інших матеріалів".
"Окрім цього, ми також працюємо в напрямку російських РЕБ та РЛС, виробництво яких залежне від іноземних компонентів. Це важливо для наступу", – додав Єрмак.
За його словами, в усіх ключових останніх санкційних пакетах від партнерів були враховані пропозиції групи Макфола-Єрмака із приводу обмежень щодо російської зброї, зокрема вони стосуються і БПЛА.
"Ми знаємо, що найкраща санкція – це "бавовна", але працюємо на всіх напрямках", – додав голва ОП.