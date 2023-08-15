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У Зеленського обіцяють перепони для виробництва російських безпілотників

Олена РощінаВівторок, 15 серпня 2023, 20:48
У Зеленського обіцяють перепони для виробництва російських безпілотників
Володимир Зеленський із бійцями в Запорізькій області, фото Офісу президента

Українська влада домагатиметься західних санкцій для власника та конструктора ZALA AERO Олександра Захарова, а також тиску на компанії, які продають росіянам електронні компоненти для безпілотників "Ланцет" і "Орлан".

Джерело: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Із президентом були на фронті. Почув від військових про проблеми, які створюють російські БПЛА, зокрема - ударний "Ланцет" та розвідувальний "Орлан", для наших сил. Це загроза, яку не маємо права ігнорувати. Взяв до уваги. 

Разом з нарощенням українських ударних спроможностей маємо зробити максимум для обмеження російських".

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Деталі: "Ланцет" є однією з основних бойових одиниць, які ворог використовує на фронті проти української бронетехніки, систем ППО, РЛС, і не тільки. Так само, як і інші продукти компанії ZALA AERO. 

"Орлан" – це розвідник, який виявляє позиції та коригує вогонь, нагадав Єрмак.

За словами голови ОП, українські фахівці давно досліджують ці БПЛА, роблять змістовні файли, якими Україна ділиться з партнерами. 

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Розвідка робить дослідження російських методів обходу санкцій – це також передається партнерам, і то "максимально швидко".

Пряма мова Єрмака: "Вже були введені санкції проти власника та конструктора ZALA AERO – Олександра Захарова. Наразі – українські, але працюємо над тим, щоб він потрапив під санкції наших партнерів.

Окрім цього, українські, європейські, американські та австралійські обмеження введені проти ООО "ЦСТ" – основної юридичної особи ZALA AERO. 

Будуть й інші українські санкції.

Також нам відомо, що БПЛА "Ланцет" містить щонайменше 19 іноземних електронних компонентів, зокрема, західних. Чимало є і в БПЛА "Орлан".

Разом з урядами партнерів ми вже працюємо і посилимо роботу щодо виробників компонентів, а також компаній, які їх постачають в обхід санкційних обмежень".

Деталі: Голова ОП також повідомив, що група Макфола-Єрмака найближчим часом презентує "документ з конкретними санкційнимм пропозиціями, щоб унеможливити надходження мікроелектроніки, верстатів та іншого обладнання, необхідного для виробництва БПЛА, а також хімікатів та інших матеріалів".

"Окрім цього, ми також працюємо в напрямку російських РЕБ та РЛС, виробництво яких залежне від іноземних компонентів. Це важливо для наступу", – додав Єрмак.

За його словами, в усіх ключових останніх санкційних пакетах від партнерів були враховані пропозиції групи Макфола-Єрмака із приводу обмежень щодо російської зброї, зокрема вони стосуються і БПЛА.

"Ми знаємо, що найкраща санкція – це "бавовна", але працюємо на всіх напрямках", – додав голва ОП.

Теми: санкціїбезпілотникиРосіяАндрій Єрмак
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