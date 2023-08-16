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Пригожин воздерживается от комментариев о войне в Украине – аналитики

Ольга ГлущенкоСреда, 16 августа 2023, 04:40
Пригожин воздерживается от комментариев о войне в Украине – аналитики
Пригожин, фото: РИА Новости

В Институте изучения войны (ISW) заметили, что основатель "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает комментировать деятельность ЧВК в Африке, но воздерживается от комментариев о войне в Украине.

Источник: ISW

Детали: По наблюдениям военных аналитиков, Пригожин продолжает комментировать вопросы, связанные с деятельностью "Вагнера" на африканском континенте, чтобы оставаться активным в информационном пространстве, но заметно воздерживается от комментариев относительно войны в Украине.

Аналитики также заметили, что источники, связанные с "ЧВК Вагнер", "подрывают деятельность" частных военных компаний, связанных с Министерством обороны России.

Несколько российских и белорусских инсайдерских источников заявили 15 августа, что слухи о якобы переходе командиров "Вагнера" в ЧВК "Редут" Министерства обороны России не соответствуют действительности.

Инсайдерские источники назвали эти слухи "мечтой" Министерства обороны России и отрицали, что командиры "Вагнера" переходят в "Редут", а вместо этого продолжают выполнять задачи в составе руководства "ЧВК Вагнера".

В обзоре напоминают, что Источники, связанные с "Вагнером", и основатель ЧВК Евгений Пригожин ранее жестко критиковали "Редут" и его подразделения на фоне напряженности в отношениях "Вагнера" с Министерством обороны России во время битвы за Бахмут.

По мнению аналитиков, острая реакция многих каналов, связанных с "Вагнером", на сообщения о возможном переходе некоторых командиров "Вагнера" в "Редут" свидетельствует о том, что источники "Вагнера" продолжают быть заинтересованными в подрыве деятельности различных органов, связанных с Министерством обороны России.

Как сообщал ISW 14 августа, МО России, похоже, пытается консолидировать контроль над другими ЧВК, связанными с российскими бизнесменами и предприятиями, и, вероятно, надеется сохранить контроль над "Редутом", несмотря на информационные атаки.

Темы: ПригожинВагнервойна
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