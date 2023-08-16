Морпехи показали кадры освобождения Урожайного

Морские пехотинцы обнародовали кадры освобождения поселка Урожайное, что в Донецкой области.

Источник: 35 ОБрМП им.контр-адмирала Михаила Остроградского в Facebook

Дословно: "Военные 35 отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями 38 ОБрМП в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт Урожайное что в Донецкой области".

Реклама:

Что предшествовало: В Минобороны официально подтвердили, что украинские защитники освободили Урожайное Донецкой области.

Предыстория:

14 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники за прошедшую неделю освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении.

Маляр сообщила, что защитники имеют успех в Урожайном на южном фронте и ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

15 августа представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что защитники имели успех и направлении Урожайного и закрепляются там на достигнутых рубежах.