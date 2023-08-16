Морпехи показали кадры освобождения Урожайного
Среда, 16 августа 2023, 13:44
Морские пехотинцы обнародовали кадры освобождения поселка Урожайное, что в Донецкой области.
Источник: 35 ОБрМП им.контр-адмирала Михаила Остроградского в Facebook
Дословно: "Военные 35 отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями 38 ОБрМП в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт Урожайное что в Донецкой области".
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Что предшествовало: В Минобороны официально подтвердили, что украинские защитники освободили Урожайное Донецкой области.
Предыстория:
- 14 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники за прошедшую неделю освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении.
- Маляр сообщила, что защитники имеют успех в Урожайном на южном фронте и ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
- 15 августа представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что защитники имели успех и направлении Урожайного и закрепляются там на достигнутых рубежах.
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