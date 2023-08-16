Морпехи показали кадры освобождения Урожайного

Морские пехотинцы обнародовали кадры освобождения поселка Урожайное, что в Донецкой области.

Источник: 35 ОБрМП им.контр-адмирала Михаила Остроградского в Facebook

Дословно: "Военные 35 отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями 38 ОБрМП в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт Урожайное что в Донецкой области".

Что предшествовало: В Минобороны официально подтвердили, что украинские защитники освободили Урожайное Донецкой области.

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