ГБР уже расследует более сотни дел из-за злоупотреблений военкоматов
С начала полномасштабного вторжения России в Украину ГБР расследует уже 112 производств в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, 15 обвинительных актов уже пошли в суд.
Источник: ГБР в Telegram
Дословно бюро: "Мотивами "популярных" правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива, ради которой они пренебрегают как совестью, так и ответственностью за судьбу страны".
Детали: В ГБР напомнили, что только за последние несколько недель разоблачили около 10 военкоматов:
- в Запорожье военком организовал схему обогащения для своего окружения и помогал скрываться от суда криминальным элементам,
- на Закарпатье военный комиссар заставлял солдат строить его имение,
- на Киевщине чиновник территориального центра комплектования и соцподдержки за деньги способствовал в нелегальном пересечении границы,
- в Полтавской области военком жестоко избил своего подчиненного,
- в Одессе военкома поймали на незаконном обогащении,
- в Ровенской области руководитель областного военкомата избил военного,
- в Черкасской области работник военкомата за 10 тысяч долларов "отмазывал" мужчин от службы,
- в Винницкой области преступная группа способствовала уклонистам в центре комплектования,
- в Краматорском районе военком из Донецкой области наладил механизм выдачи фиктивных документов для пересечения госграницы,
- на Буковине "дельцы" хотели обогатиться на оформлении справок об отсрочке от мобилизации.
В ГБР подчеркнули, что они усиливают противодействие преступлениям в военкоматах и предупредили, что любые схемы будут разоблачены, а виновные − привлечены к ответственности.
"Сейчас проверка деятельности и образа жизни работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается. Все нарушения получат принципиальную и бескомпромиссную оценку в соответствии с Уголовным кодексом", − уверяют в бюро.
Предыстория:
- В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
- Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
- После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
- В июне Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
- Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова, а НАПК составило обоснованное заключение относительно незаконного обогащения Борисова на сумму 188 миллионов гривен. Также сообщалось, что Борисову сообщили о подозрении, но он исчез.