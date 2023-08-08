ГБР уже расследует более сотни дел из-за злоупотреблений военкоматов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ГБР расследует уже 112 производств в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, 15 обвинительных актов уже пошли в суд.

Источник: ГБР в Telegram

Дословно бюро: "Мотивами "популярных" правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива, ради которой они пренебрегают как совестью, так и ответственностью за судьбу страны".

Детали: В ГБР напомнили, что только за последние несколько недель разоблачили около 10 военкоматов:

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В ГБР подчеркнули, что они усиливают противодействие преступлениям в военкоматах и предупредили, что любые схемы будут разоблачены, а виновные − привлечены к ответственности.

"Сейчас проверка деятельности и образа жизни работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается. Все нарушения получат принципиальную и бескомпромиссную оценку в соответствии с Уголовным кодексом", − уверяют в бюро.

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