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ГБР уже расследует более сотни дел из-за злоупотреблений военкоматов

Ирина БалачукВторник, 8 августа 2023, 10:27
ГБР уже расследует более сотни дел из-за злоупотреблений военкоматов
Задержанный военком. Фото ГБР

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ГБР расследует уже 112 производств в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, 15 обвинительных актов уже пошли в суд.

Источник: ГБР в Telegram

Дословно бюро: "Мотивами "популярных" правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива, ради которой они пренебрегают как совестью, так и ответственностью за судьбу страны".

Детали: В ГБР напомнили, что только за последние несколько недель разоблачили около 10 военкоматов:

В ГБР подчеркнули, что они усиливают противодействие преступлениям в военкоматах и предупредили, что любые схемы будут разоблачены, а виновные − привлечены к ответственности.

"Сейчас проверка деятельности и образа жизни работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается. Все нарушения получат принципиальную и бескомпромиссную оценку в соответствии с Уголовным кодексом", − уверяют в бюро.

Предыстория:

  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • В июне Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова, а НАПК составило обоснованное заключение относительно незаконного обогащения Борисова на сумму 188 миллионов гривен. Также сообщалось, что Борисову сообщили о подозрении, но он исчез.

Темы: ГБРВооруженные силыкоррупцияГБР
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