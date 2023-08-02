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Трюдо разводится с женой после 18 лет брака

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 21:00
Трюдо разводится с женой после 18 лет брака
ФОТО: CP PHOTO

Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о разводе с женой Софи Грегуар, брак с которой был заключен в 2005 году.

Источник: Трюдо в соцсетях, которого цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Как всегда, мы остаемся дружной семьей, которая глубоко любит и уважает друг друга и все, что мы создали и будем продолжать создавать".

Детали: В коротком заявлении канадский премьер отметил, что "после многих содержательных и непростых разговоров" они с женой "приняли решение расстаться".

Трюдо попросил уважать приватность его семьи.

Офис премьер-министра в заявлении, которое цитируют канадские СМИ, сообщил, что Трюдо и Грегуар продолжат время от времени участвовать в совместных мероприятиях, а сейчас сосредоточены на воспитании своих детей.

Последний раз супруги отправлялись за границу в Лондон на коронацию короля Чарльза III в мае, а также принимали президента США Джо Байдена и первую леди Джилл Байден в Оттаве с официальным визитом в марте.

Напомним: Софи Грегуар и Джастин Трюдо поженились в Монреале в мае 2005 года, еще до начала активной политической карьеры будущего премьера.

 
ФОТО: CP PHOTO

Пара совместно воспитывает троих детей: 15-летнего Ксавье, 14-летнюю Эллу-Грейс и девятилетнюю Адриен.

Новость о разводе Трюдо появилась после ряда перестановок в его правительстве.

Темы: Канада
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