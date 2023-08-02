Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики, есть угроза удара − ВС
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ракетного удара, поскольку в России взлетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс.
Источник: ВС ВСУ в Telegram
Дословно Воздушные силы: "4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс, которые совершили вылет с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), продолжают полет в юго-восточном направлении, предположительно в район Каспийского моря.
Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет − 22:30".
Детали: Воздушные силы отметили, что сообщат дополнительно, если будет ракетная угроза и пуски крылатых ракет, и призвали жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Дополнено: Чуть позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Сумской, Харьковской и Донецкой в областях. Сейчас на востоке Украины объявлена тревога.
Предыстория:
- Подобное сообщение Воздушные силы публиковали 26 июля. Через несколько часов после него ВС сообщили о запуске крылатых ракет с 12 российских бомбардировщиков Ту-95мс.
- Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ППО сбила российские крылатые ракеты над Киевской и Харьковской областями, а также над городом Днепр.
- В общем 26 июля силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Украиной 36 крылатых ракет, выпущенных с территории РФ.