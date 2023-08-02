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Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики, есть угроза удара − ВС

Ирина БалачукСреда, 2 августа 2023, 21:07
Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики, есть угроза удара − ВС
Ту95мс. Фото mil.ru

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ракетного удара, поскольку в России взлетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс.

Источник: ВС ВСУ в Telegram

Дословно Воздушные силы: "4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс, которые совершили вылет с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), продолжают полет в юго-восточном направлении, предположительно в район Каспийского моря.

Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет − 22:30".

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Детали: Воздушные силы отметили, что сообщат дополнительно, если будет ракетная угроза и пуски крылатых ракет, и призвали жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Дополнено: Чуть позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Сумской, Харьковской и Донецкой в областях. Сейчас на востоке Украины объявлена тревога.

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Темы: Воздушные силы ВСУРосcия
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