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Дрон-камикадзе упал на военный аэродром в РФ: поврежден самолет – росСМИ

Евгений КизиловПонедельник, 21 августа 2023, 17:19
Дрон-камикадзе упал на военный аэродром в РФ: поврежден самолет – росСМИ
аэродром "Шайковка", фото: россми

Утром 21 августа дрон-камикадзе упал на территории аэродрома "Шайковка" в Кировском районе Калужской области РФ. По предварительной информации, поврежден самолет.

Источник: губернатор региона Владислав Шапша в Telegram, телеграм-канал "База"

Детали: Согласно сообщениям, беспилотник упал на территории аэродрома в Кировском районе Калужской области. Название не сообщается, однако известно, что в этом районе есть только один аэродром – это "Шайковка".

Как пишет "База", по предварительной информации, в результате падения получил повреждения "неиспользуемый самолёт", находящийся на аэродроме.

Губернатор Шапша утверждает, что на территории Кировского района была отражена атака БПЛА и что пострадавших и других разрушений инфраструктуры якобы нет.

Напомним: В результате атаки беспилотников на аэродром в Новгородской области Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик Вооруженных сил РФ.

Что предшествовало: В июне 2022 года российские бомбардировщики Ту-22М3, которые взлетели с аэродрома "Шайковка", запустили ракеты по ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

Погибли десятки людей.

Темы: беспилотникиРосcияавиавойна
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