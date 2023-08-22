РосСМИ: Путин уволил Суровикина с должности командующего воздушных сил

Российский диктатор Владимир Путин уволил с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Сергея Суровикина, которого, по данным СМИ, задержала контрразведка в связи с мятежом Евгения Пригожина.

Источник: издание Meduza, "Радио Свобода" со ссылкой на бывшего главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, "РБК"

Детали: Как утверждает журналист, в указе также говорится, что Суровикина оставят в распоряжении Минобороны России. Официально такой указ не публиковался.

Источник "РБК" подтвердил информацию об увольнении Суровикина. "Генерал армии Сергей Суровикин уволен с занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении (Минобороны)... Сейчас он в краткосрочном отпуске", - уточнил один из источников.

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