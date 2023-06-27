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США держали прямой контакт с РФ во время мятежа "Вагнера" − Кирби

Ирина БалачукВторник, 27 июня 2023, 05:12
США держали прямой контакт с РФ во время мятежа Вагнера − Кирби
Джон Кирби. Фото Getty Images

США были на прямой связи с Россией во время так называемого мятежа ЧВК "Вагнер", сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Источник: Кирби на брифинге

Прямая речь Кирби: "У нас были хорошие прямые коммуникации с россиянами в течение выходных. Мы ожидаем, что это сможет продолжаться и в дальнейшем".

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Детали: В частности, по его словам, США хотели донести до РФ два месседжа: относительно защиты американских дипломатов и о том, что США не причастны к внутренним событиям в России.

Он также добавил, что США "были в курсе событий на ранних стадиях и оставались в курсе событий с союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что мы все имеем одинаковую точку зрения на это и подходим к этому с одинаковых позиций".

На уточняющий вопрос, реагировали ли россияне в режиме реального времени на контакты США, Кирби сказал: "Нестабильность в России − это то, что мы воспринимаем серьезно. И у нас, безусловно, было много вопросов в течение выходных, как и у вас, о ситуации в России и стабильности. И мы имели возможность в режиме реального времени, через дипломатические каналы, разговаривать с российскими официальными лицами о том, что нас беспокоит".

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В то же время он отказался идентифицировать, что именно произошло в России − мятеж, попытка переворота или вооруженное восстание, − призвав "не клеить наклейку на бампер". 

Кирби также добавил, что пока нет никаких признаков того, что произошли какие-то изменения в системе командования российскими вооруженными силами.

Предыстория:

Темы: СШАРосcияВагнердипломатические отношения
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