США держали прямой контакт с РФ во время мятежа "Вагнера" − Кирби
США были на прямой связи с Россией во время так называемого мятежа ЧВК "Вагнер", сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник: Кирби на брифинге
Прямая речь Кирби: "У нас были хорошие прямые коммуникации с россиянами в течение выходных. Мы ожидаем, что это сможет продолжаться и в дальнейшем".
Детали: В частности, по его словам, США хотели донести до РФ два месседжа: относительно защиты американских дипломатов и о том, что США не причастны к внутренним событиям в России.
Он также добавил, что США "были в курсе событий на ранних стадиях и оставались в курсе событий с союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что мы все имеем одинаковую точку зрения на это и подходим к этому с одинаковых позиций".
На уточняющий вопрос, реагировали ли россияне в режиме реального времени на контакты США, Кирби сказал: "Нестабильность в России − это то, что мы воспринимаем серьезно. И у нас, безусловно, было много вопросов в течение выходных, как и у вас, о ситуации в России и стабильности. И мы имели возможность в режиме реального времени, через дипломатические каналы, разговаривать с российскими официальными лицами о том, что нас беспокоит".
В то же время он отказался идентифицировать, что именно произошло в России − мятеж, попытка переворота или вооруженное восстание, − призвав "не клеить наклейку на бампер".
Кирби также добавил, что пока нет никаких признаков того, что произошли какие-то изменения в системе командования российскими вооруженными силами.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".