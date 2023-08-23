Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Военные просят дать возможность мобилизовать больше

Елена РощинаСреда, 23 августа 2023, 18:03
Зеленский: Военные просят дать возможность мобилизовать больше
Владимир Зеленский, скриншот из видеотрансляции телемарафона "Единые новости"

Военное командование призвало президента Украины разрешить мобилизовать больше людей на войну.

Источник: президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках "Крымской платформы"

Детали: Журналистка спросила главу государства, будет ли усиление или ускорение мобилизации, учитывая контрнаступление и потери, и будут ли "служить все".

Президент не дал прямого ответа. 

Прямая речь Зеленского: "Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовать... Все. Больше пока не могу вам ничего сказать".

Читайте также: Как в Украине проходит мобилизация и на каких этапах возникают проблемы – разбор УП

Предыстория:

Темы: мобилизациявойнаВоенное положениеЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ким Чен Ын скоро поедет к Путину, чтобы обсудить поставки оружия в РФ – NYT

Папа признал неуместность российских императоров в своей речи

фотоЗалужный назначил Героя Украины главным военкомом Львовщины

Украина ликвидировала последствия теракта на Каховской ГЭС: удалось избежать худшего

фотоКиев посетил Стивен Фрай: проведет саммит Зеленской

Эрдоган не смог вернуть Путина к "зерновой сделке"

Все новости...
мобилизация
Обыски в ТЦК и ВВК: полиция изъяла более 10 000 медицинских дел
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Разведка Эстонии: РФ будет пытаться воздержаться от мобилизации, но будет вербовать контрактников
Последние новости
03:44
Московские аэропорты снова отменяют и задерживают авиарейсы
03:28
На незаконные "выборы" на ВОТ оккупанты свозят "наблюдателей" из РФ – сопротивление
02:32
Обстрелы Сумщины: двое раненых, повреждена железная дорога, более 10 домов и квартир
01:57
Зеленский после встречи с военными: Ставка рассмотрит вопрос РЭБ
01:40
Около 8 тысяч раз в неделю враг обстреливает восточную линию фронта – Маляр
00:52
На второй линии обороны оккупанты могли создать сеть лабиринтов – военные 
00:18
Мощный шторм в Испании: количество жертв возросло до пяти, есть пропавшие без вести
23:59
Кулеба: Глупости о "медленном наступлении" говорят диванные эксперты и СМИ, а не министры стран
23:20
В Латвии заявили, что помощь Украине тормозится из-за плохой инфраструктуры между странами
22:59
Додону отказали в отмене запрета на выезд из Молдовы
Все новости...
Реклама: