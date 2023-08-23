Зеленский: Военные просят дать возможность мобилизовать больше

Военное командование призвало президента Украины разрешить мобилизовать больше людей на войну.

Источник: президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках "Крымской платформы"

Детали: Журналистка спросила главу государства, будет ли усиление или ускорение мобилизации, учитывая контрнаступление и потери, и будут ли "служить все".

Президент не дал прямого ответа.

Прямая речь Зеленского: "Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовать... Все. Больше пока не могу вам ничего сказать".

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