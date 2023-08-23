Зеленский: Военные просят дать возможность мобилизовать больше
Среда, 23 августа 2023, 18:03
Военное командование призвало президента Украины разрешить мобилизовать больше людей на войну.
Источник: президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках "Крымской платформы"
Детали: Журналистка спросила главу государства, будет ли усиление или ускорение мобилизации, учитывая контрнаступление и потери, и будут ли "служить все".
Президент не дал прямого ответа.
Прямая речь Зеленского: "Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовать... Все. Больше пока не могу вам ничего сказать".
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Предыстория:
- 11 августа президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по результатам проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Тогда было решено уволить всех областных "военкомов" (руководителей ТЦК), а на их место назначать боевых офицеров.
- Зеленский также анонсировал решение относительно военно-врачебных комиссий, так как "много проблем из-за некачественной работы ВВК".
- 17 августа Зеленский подписал указ с рекомендациями СНБО к главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному уволить всех областных глав ТЦК.
- 22 августа оперативники проводили по всей стране более 200 обысков в медицинских учреждениях и территориальных центрах комплектования.
- По результатам более 200 обысков в ТЦК для документирования коррупционных схем уклонения от призыва Нацполиция изъяла более 10 000 медицинских дел.