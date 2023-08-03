НАБУ и САП завершили следствие в отношении подозреваемого в госизмене Деркача

НАБУ и САП завершили следствие в отношении подозреваемого в государственной измене и незаконном обогащении нардепа III-IX созывов Андрея Деркача.

Источник: пресс-службы НАБУ, САП

Дословно: "Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования и предоставил соответствующее поручение детективами НАБУ об открытии материалов по делу в отношении народного депутата Украины III-IX созывов, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении".

Детали: Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что бывший нардеп своими действиями дискредитировал Украину на международной арене, ухудшал дипломатические отношения с США, усложнял интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО.

За это в течение 2019-2022 годов он получил не менее $567 тыс. от правоохранительных и разведывательных органов России.

САП и НАБУ квалифицируют его действия по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины.

"Учитывая то, что подозреваемый скрывается от следствия, в отношении него осуществляется специальное досудебное расследование (in absentia)", - говорится в сообщении.

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