Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ и САП завершили следствие в отношении подозреваемого в госизмене Деркача

Станислав ПогориловЧетверг, 3 августа 2023, 12:45
НАБУ и САП завершили следствие в отношении подозреваемого в госизмене Деркача
андрей Деркач, фото: wikipedia

НАБУ и САП завершили следствие в отношении подозреваемого в государственной измене и незаконном обогащении нардепа III-IX созывов Андрея Деркача.

Источник: пресс-службы НАБУ, САП

Дословно: "Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования и предоставил соответствующее поручение детективами НАБУ об открытии материалов по делу в отношении народного депутата Украины III-IX созывов, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении".

Детали: Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что бывший нардеп своими действиями дискредитировал Украину на международной арене, ухудшал дипломатические отношения с США, усложнял интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО.

Реклама:

За это в течение 2019-2022 годов он получил не менее $567 тыс. от правоохранительных и разведывательных органов России.

САП и НАБУ квалифицируют его действия по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины.

"Учитывая то, что подозреваемый скрывается от следствия, в отношении него осуществляется специальное досудебное расследование (in absentia)", - говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • В августе 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача.
  • Ранее против Деркача ввели санкции США: за его попытки повлиять на выборы президента Америки в 2020 году. По информации США, Деркач более десяти лет был активным российским агентом.
  • 24 июня 2022 года СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины, в которую входил Деркач. По данным следствия, нардеп курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.
  • СБУ нейтрализовала сеть в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова.
  • В январе 2023 года Президент Владимир Зеленский лишил Андрея Деркача украинского гражданства.

Темы: Деркач АндрейНАБУгосизменаядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Все новости...
Деркач Андрей
БЭБ разоблачило уклонение от уплаты 244 млн таможенных платежей: компания связана с экснардепом Деркачем
Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина лишили гражданства Украины
Суд заочно взял под стражу Деркача
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: