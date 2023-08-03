НАБУ и САП завершили следствие в отношении подозреваемого в госизмене Деркача
НАБУ и САП завершили следствие в отношении подозреваемого в государственной измене и незаконном обогащении нардепа III-IX созывов Андрея Деркача.
Источник: пресс-службы НАБУ, САП
Дословно: "Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования и предоставил соответствующее поручение детективами НАБУ об открытии материалов по делу в отношении народного депутата Украины III-IX созывов, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении".
Детали: Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что бывший нардеп своими действиями дискредитировал Украину на международной арене, ухудшал дипломатические отношения с США, усложнял интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО.
За это в течение 2019-2022 годов он получил не менее $567 тыс. от правоохранительных и разведывательных органов России.
САП и НАБУ квалифицируют его действия по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины.
"Учитывая то, что подозреваемый скрывается от следствия, в отношении него осуществляется специальное досудебное расследование (in absentia)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало:
- В августе 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача.
- Ранее против Деркача ввели санкции США: за его попытки повлиять на выборы президента Америки в 2020 году. По информации США, Деркач более десяти лет был активным российским агентом.
- 24 июня 2022 года СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины, в которую входил Деркач. По данным следствия, нардеп курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.
- СБУ нейтрализовала сеть в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова.
- В январе 2023 года Президент Владимир Зеленский лишил Андрея Деркача украинского гражданства.