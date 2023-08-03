В ОП показали, как выглядит Каховское водохранилище после подрыва ГЭС
Четверг, 3 августа 2023, 14:31
В Офисе президента показали, как выглядит Каховское водохранилище после подрыва оккупантами ГЭС.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Детали: Он не уточнил, когда снято видео.
В ОП показали, як виглядає Каховське водосховище після підриву ГЕС pic.twitter.com/8EydmYvKgv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2023
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Предыстория:
- Утром 6 июня стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.
- Плотина и машинный зал ГЭС были полностью разрушены. ГЭС восстановлению не подлежит.
- Подрыв россиянами ГЭС вызвал затопление ряда территорий, человеческие жертвы и экологическую катастрофу.