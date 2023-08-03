Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП показали, как выглядит Каховское водохранилище после подрыва ГЭС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 3 августа 2023, 14:31
В ОП показали, как выглядит Каховское водохранилище после подрыва ГЭС
Каховское водохранилище, скрин с видео в telegram ермака

В Офисе президента показали, как выглядит Каховское водохранилище после подрыва оккупантами ГЭС.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: Он не уточнил, когда снято видео.

"Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

Людей закликають економити воду, як раніше електроенергію. Які наслідки підриву Каховської ГЕС для економіки? Частина 2

Предыстория:

Темы: Каховская ГЭСХерсонская областьОфис президентаАндрей Ермак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Каховская ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС: из госбюджета выделили 4,3 миллиарда на преодоление последствий
Подрыв Каховской ГЭС: правительство упростило условия для обеспечения пострадавших питьевой водой
Каховскую ГЭС могут и не отстраивать: в "Укргидроэнерго" назвали условия
Последние новости
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
Все новости...
Реклама: