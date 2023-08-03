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В ОП показали, как выглядит Каховское водохранилище после подрыва ГЭС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 3 августа 2023, 14:31
В ОП показали, как выглядит Каховское водохранилище после подрыва ГЭС
Каховское водохранилище, скрин с видео в telegram ермака

В Офисе президента показали, как выглядит Каховское водохранилище после подрыва оккупантами ГЭС.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: Он не уточнил, когда снято видео.

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Темы: Каховская ГЭСХерсонская областьОфис президентаАндрей Ермак
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