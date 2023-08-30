Все, кроме одной: во время ночной атаки было уничтожено 43 воздушные цели

28 ракет и 15 дронов сбили над Украиной этой ночью, Воздушные силы ВСУ

В ночь на 30 августа украинские защитники уничтожили 43 воздушные цели из 44, выпущенных россиянами: 28 крылатых ракет и 15 ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины, командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: Ночью 30 августа противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными дронами.

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Всего зафиксировано 44 вражеские воздушные цели:

28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс с Каспия и района Энгельса;

16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).

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По маршруту следования ракет и дронов в ряде областей Украины работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

Дословно ВС: "Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 43 воздушные цели в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей: 28 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Дроны и ракеты сбили над Украиной в ночь на 30 августа Воздушные силы ВСУ

Прямая речь Олещука: "Сегодня ночью почти все вражеские воздушные цели уничтожены! Спасибо всем защитникам, кто приобщился к отражению воздушного нападения!".

Детали: Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что ночью над областью была сбита российская ракета. Люди не пострадали, разрушений тоже нет.

В Одесской области над морем было уничтожено 8 крылатых ракет, в воздушном пространстве Киева – более 20 вражеских целей: ракет и дронов.

В Киеве и в Киевской области из-за обломков произошли пожары, есть погибшие и пострадавшие.

В Житомирской области войска РФ атаковали объект инфраструктуры, в результате падения сбитого дрона возник пожар.