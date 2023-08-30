Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Все, кроме одной: во время ночной атаки было уничтожено 43 воздушные цели

Елена РощинаСреда, 30 августа 2023, 08:51
Все, кроме одной: во время ночной атаки было уничтожено 43 воздушные цели
28 ракет и 15 дронов сбили над Украиной этой ночью, Воздушные силы ВСУ

В ночь на 30 августа украинские защитники уничтожили 43 воздушные цели из 44, выпущенных россиянами: 28 крылатых ракет и 15 ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины, командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: Ночью 30 августа противник нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными дронами. 

Реклама:

Всего зафиксировано 44 вражеские воздушные цели:

28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс с Каспия и района Энгельса;

16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).

ВИДЕО ДНЯ

По маршруту следования ракет и дронов в ряде областей Украины работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

Дословно ВС: "Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 43 воздушные цели в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей: 28 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Дроны и ракеты сбили над Украиной в ночь на 30 августа
Дроны и ракеты сбили над Украиной в ночь на 30 августа
Воздушные силы ВСУ

Прямая речь Олещука: "Сегодня ночью почти все вражеские воздушные цели уничтожены! Спасибо всем защитникам, кто приобщился к отражению воздушного нападения!".

Детали: Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что ночью над областью была сбита российская ракета. Люди не пострадали, разрушений тоже нет.

В Одесской области над морем было уничтожено 8 крылатых ракет, в воздушном пространстве Киева – более 20 вражеских целей: ракет и дронов.

В Киеве и в Киевской области из-за обломков произошли пожары, есть погибшие и пострадавшие.

В Житомирской области войска РФ атаковали объект инфраструктуры, в результате падения сбитого дрона возник пожар.

Темы: Воздушные силы ВСУракетный ударШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики и авиации
В Киеве прощаются с летчиком "Джусом"
Погибшим на Житомирщине пилотам присвоены воинские звания
Последние новости
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
Все новости...
Реклама: