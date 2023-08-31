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Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины

Ирина БалачукЧетверг, 31 августа 2023, 14:19
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
Алексей Данилов. Фото с Facebook СНБО

Заявления западных СМИ о том, что потери Вооруженных сил Украины якобы достигли 70 тысяч убитыми, преувеличены и неправдивы, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Источник: Данилов в интервью немецкому изданию WELT

Прямая речь секретаря СНБО: "Что касается потерь, это не соответствует действительности. У нас не было такого войска, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных".

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Детали: Данилов подчеркнул, что "люди, которые это писали, не владеют информацией о положении дел".

Предыстория: 

  • Ранее американские чиновники рассказали изданию The New York Times, что за время полномасштабной войны России против Украины количество раненых и убитых с обеих сторон составляет почти 500 тысяч.
  • С российской стороны, по оценкам США, общее количество потерь составляет 300 тысяч, из них 120 тысяч – погибшие и 170-180 тысяч – раненые. Украина же, по этим же подсчетам, потеряла около 70 тысяч военных погибшими и 100-120 тысяч ранеными.

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Темы: ДаниловвойнаВооруженные силы
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