Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы рассказали, сколько истребителей нужно Украине

Ирина БалачукПонедельник, 21 августа 2023, 14:10
Воздушные силы рассказали, сколько истребителей нужно Украине
Истребители F-16. Фото ОП

Чтобы заменить старый авиапарк и получить преимущество в небе, Украине нужно 128 истребителей, сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Источник: Радио Свобода

Прямая речь Игната: "К этой цифре (128 − ред.) мы и стремимся. Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на различные вызовы и наносили удары по различным целям. И по самолетам, и по наземным, и по тылам противника, в частности".

Детали: Он пояснил, что количество в 128 истребителей прописано в видении Воздушных сил ВСУ, и если Украине передадут 42 F-16, то это будет примерно четыре авиационные бригады.

Издание напоминает, что на обучение на истребителях F-16 украинские пилоты поехали в две европейские страны: в Великобританию поехали молодые пилоты, которые выпустились из авиационного университета в 2023 году, а в Швецию более опытные − выпускники 2016 года, которые уже имеют достаточный боевой опыт.

Игнат отметил, что их программы обучения будут отличаться. Нынешние выпускники будут проходить преимущественно базовую подготовку с углубленным изучением английского.

Он уточнил, что базовая подготовка включает легкомоторный самолет западного производства, после него − реактивный самолет и самостоятельные полеты уже на F-16. Такая программа предусматривает до 2 лет обучения. Но, по словам Игната, "наши люди могут удивлять и заканчивать обучение быстрее".

Читайте также: Почему Украине нужны F-16? 

Предыстория:

Темы: истребителиВоздушные силы ВСУпомощь Украиневойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
истребители
Швеция не может поделиться с Украиной истребителями Gripen – премьер
Украина сможет использовать истребители F-16 только на своей территории - Минобороны Дании
Истребители F-16 способны изменить ход войны в Украине – Игнат
Последние новости
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
Все новости...
Реклама: