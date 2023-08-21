Воздушные силы рассказали, сколько истребителей нужно Украине
Чтобы заменить старый авиапарк и получить преимущество в небе, Украине нужно 128 истребителей, сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
Источник: Радио Свобода
Прямая речь Игната: "К этой цифре (128 − ред.) мы и стремимся. Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на различные вызовы и наносили удары по различным целям. И по самолетам, и по наземным, и по тылам противника, в частности".
Детали: Он пояснил, что количество в 128 истребителей прописано в видении Воздушных сил ВСУ, и если Украине передадут 42 F-16, то это будет примерно четыре авиационные бригады.
Издание напоминает, что на обучение на истребителях F-16 украинские пилоты поехали в две европейские страны: в Великобританию поехали молодые пилоты, которые выпустились из авиационного университета в 2023 году, а в Швецию более опытные − выпускники 2016 года, которые уже имеют достаточный боевой опыт.
Игнат отметил, что их программы обучения будут отличаться. Нынешние выпускники будут проходить преимущественно базовую подготовку с углубленным изучением английского.
Он уточнил, что базовая подготовка включает легкомоторный самолет западного производства, после него − реактивный самолет и самостоятельные полеты уже на F-16. Такая программа предусматривает до 2 лет обучения. Но, по словам Игната, "наши люди могут удивлять и заканчивать обучение быстрее".
Читайте также: Почему Украине нужны F-16?
Предыстория:
- 20 августа во время визита в Нидерланды Зеленский объявил, что Украина получит 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.
- На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало известно, что Копенгаген решил передать Украине 19 истребителей F-16.
- Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен заявил, что Украина сможет использовать переданные ей истребители F-16 только на своей территории, чтобы изгнать врага с территории страны.
- В январе Воздушные силы сообщали, что для обороны неба Украине нужно до 200 многоцелевых самолетов.
- В мае Минобороны заявило, что для освобождения Украины от российских оккупантов необходимо 48 истребителей F-16.