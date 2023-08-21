Воздушные силы рассказали, сколько истребителей нужно Украине

Чтобы заменить старый авиапарк и получить преимущество в небе, Украине нужно 128 истребителей, сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Источник: Радио Свобода

Прямая речь Игната: "К этой цифре (128 − ред.) мы и стремимся. Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на различные вызовы и наносили удары по различным целям. И по самолетам, и по наземным, и по тылам противника, в частности".

Детали: Он пояснил, что количество в 128 истребителей прописано в видении Воздушных сил ВСУ, и если Украине передадут 42 F-16, то это будет примерно четыре авиационные бригады.

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Издание напоминает, что на обучение на истребителях F-16 украинские пилоты поехали в две европейские страны: в Великобританию поехали молодые пилоты, которые выпустились из авиационного университета в 2023 году, а в Швецию более опытные − выпускники 2016 года, которые уже имеют достаточный боевой опыт.

Игнат отметил, что их программы обучения будут отличаться. Нынешние выпускники будут проходить преимущественно базовую подготовку с углубленным изучением английского.

Он уточнил, что базовая подготовка включает легкомоторный самолет западного производства, после него − реактивный самолет и самостоятельные полеты уже на F-16. Такая программа предусматривает до 2 лет обучения. Но, по словам Игната, "наши люди могут удивлять и заканчивать обучение быстрее".

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