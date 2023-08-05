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Малюк посоветовал россиянам, как им избежать взрывов кораблей

Роман ПетренкоСуббота, 5 августа 2023, 10:17
Малюк посоветовал россиянам, как им избежать взрывов кораблей
малыш и хлопок, фото сбу

Председатель СБУ Василий Малюк прокомментировал недавние атаки надводными дронами на корабли РФ и советует им покинуть территориальные воды Украины, чтобы избежать следующих взрывов.

Источник: Малюк, которого цитирует СБУ

Прямая речь Малюка: "Любой "хлопок", что происходит и с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом в отношении врага. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными.

Поэтому, если россияне хотят, чтобы "хлопок" прекратился, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью - покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них".

Детали: Глава СБУ заверил, что Украина победит в войне.

В своих словах Малюк прямо не признал, кто стоит за этими подрывами.

Напомним: Ранее СМИ писали, что Служба безопасности провела спецоперацию, в результате которой взорвала большой нефтяной танкер России.

Что этому предшествовало:

  • В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG".
  • На помощь танкеру отправилась группа спасателей из Новороссийска.
  • Для буксировки судна в Керченский пролив прибыли два буксира.
  • Не зафиксировано разлива топлива с танкера, утверждают российские медиа.
  • Атакованный танкер "SIG" получил пробоину в районе машинного отделения.

Темы: СБУкораблиоккупацияРосcия
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