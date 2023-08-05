Малюк посоветовал россиянам, как им избежать взрывов кораблей
Председатель СБУ Василий Малюк прокомментировал недавние атаки надводными дронами на корабли РФ и советует им покинуть территориальные воды Украины, чтобы избежать следующих взрывов.
Источник: Малюк, которого цитирует СБУ
Прямая речь Малюка: "Любой "хлопок", что происходит и с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом в отношении врага. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными.
Поэтому, если россияне хотят, чтобы "хлопок" прекратился, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью - покинуть территориальные воды Украины и нашу землю. И чем быстрее они это сделают, тем будет лучше для них".
Детали: Глава СБУ заверил, что Украина победит в войне.
В своих словах Малюк прямо не признал, кто стоит за этими подрывами.
Напомним: Ранее СМИ писали, что Служба безопасности провела спецоперацию, в результате которой взорвала большой нефтяной танкер России.
Что этому предшествовало:
- В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG".
- На помощь танкеру отправилась группа спасателей из Новороссийска.
- Для буксировки судна в Керченский пролив прибыли два буксира.
- Не зафиксировано разлива топлива с танкера, утверждают российские медиа.
- Атакованный танкер "SIG" получил пробоину в районе машинного отделения.