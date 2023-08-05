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У помощника нардепа Дубинского идут обыски – источник

"Украинская правда"Суббота, 5 августа 2023, 12:18
У помощника нардепа Дубинского идут обыски – источник
иллюстративное фото ГБР

Государственное бюро расследований проводит обыски у помощника народного депутата Александра Дубинского

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах.

Детали: По данным источника, речь идет о Владимире Колодюке. Обыски, вероятно, связаны с тем, что помощник помогал нардепу оформить поддельные документы, когда сам нардеп находился за границей.

Правоохранители проверяют обстоятельства, связанные с выездом народного депутата Дубинского за границу в период военного положения. В частности, каким образом депутат выполнял свои обязанности, находясь за границей, подписывал документы и другие важные детали.

Что предшествовало: 3 августа работники ГБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского, который во время войны уехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным ГБР, Дубинский получил разрешение покинуть Украину под предлогом сопровождения отца, но покинул страну сам. В то же время отец самостоятельно, без сопровождения сына уехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше народного избранника.

Сам нардеп назвал действия силовиков "политическим преследованием".

4 августа Дубинский был на допросе в Государственном бюро расследований в Киеве.

Напомним: В сеть слили документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Напдеп в своем аккаунте в соцсети написал пост, в котором заявил, что сопровождал отца на лечение за границу. Согласно письму Минздрава, Дубинский должен был вернуться до 10 июля.

В то же время в конце июля появилась информация, что девушка народного избранника засветила его пребывание в Барселоне в сториз Instagram.

По данным источника УП, после ряда скандалов с "командировками" нардепов на люксовые курорты власть в конце июля заблокировала выезд за границу народным депутатам и чиновникам и будет дорабатывать законодательство, регулирующее командировки.

Темы: ДубинскийГБР
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