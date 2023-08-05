Харлан об угрозах россиян после скандала - присылали фото убитых бойцов и звонили

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала об угрозах россиян после отказа пожать руку сопернице из России на чемпионате мира.

Источник: Харлан в комментарии Football hub

Прямая речь Харлан: "Угрозы до меня добрались.

Та страна на половину планеты, и там очень мало нормальных людей.

Я не могу сказать, что ожидала этого (угроз - ред.).

Но были какие-то сообщения, где мне присылали фото мертвых бойцов. И тогда я начала очень волноваться, потому что не хочу этого видеть.

Они нелюди. Были месседжи "сдохни" или что-то такое. Пытались звонить. Очень много раз, с разных номеров из разных стран".

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