Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Харлан об угрозах россиян после скандала - присылали фото убитых бойцов и звонили

Роман ПетренкоСуббота, 5 августа 2023, 14:50
Харлан об угрозах россиян после скандала - присылали фото убитых бойцов и звонили
ОЛЬГА ХАРЛАН, ФОТО: FACEBOOK

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала об угрозах россиян после отказа пожать руку сопернице из России на чемпионате мира.

Источник: Харлан в комментарии Football hub

Прямая речь Харлан: "Угрозы до меня добрались.

Та страна на половину планеты, и там очень мало нормальных людей.

Я не могу сказать, что ожидала этого (угроз - ред.).

Но были какие-то сообщения, где мне присылали фото мертвых бойцов. И тогда я начала очень волноваться, потому что не хочу этого видеть.

Они нелюди. Были месседжи "сдохни" или что-то такое. Пытались звонить. Очень много раз, с разных номеров из разных стран".

Предыстория:

  • 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины прекратило бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе и разрешило украинским спортсменам выступать на таких чемпионатах.
  • Дисквалификация продлится 60 дней.
  • Международный олимпийский комитет заявил о солидарности с украинскими спортсменами и призвал международные федерации проявлять чувствительность, когда соревнуются украинские и российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.
  • Харлан, которую дисквалифицировали на чемпионате мира в Италии за отказ пожать руку россиянке, получила автоматический допуск к Олимпийским играм 2024 в Париже.
  • Федерация приостановила дисквалификацию Харлан.

Темы: спортвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
спорт
14-летний украинский картингист впервые завоевал титул чемпиона Европы
Украинские фехтовальщицы с Харлан заняли 4 место на ЧМ
После скандала с Харлан Украина требует лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: