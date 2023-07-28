Дисквалификация Харлан: МОК призвал международные федерации быть чувствительными к соревнованиям между украинцами и россиянами

Ольга Харлан на чемпионате мира по фехтованию. ФОТО GETTY IMAGES

После дисквалификации украинской фехтовальщицы Ольги Харлан с чемпионата мира по фехтованию Международный олимпийский комитет заявил о солидарности с украинскими спортсменами и призвал международные федерации проявлять чувствительность, когда соревнуются украинские и российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Источник: заявление МОК, которое цитирует AFP

Дословно: "Мы призываем международные федерации рассматривать ситуации, связанные с украинскими и отдельными нейтральными спортсменами, с необходимой степенью чувствительности.

Мы продолжаем быть полностью солидарными с украинскими спортсменами".

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