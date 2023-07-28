Дисквалификация Харлан: МОК призвал международные федерации быть чувствительными к соревнованиям между украинцами и россиянами

Ольга Харлан на чемпионате мира по фехтованию. ФОТО GETTY IMAGES

После дисквалификации украинской фехтовальщицы Ольги Харлан с чемпионата мира по фехтованию Международный олимпийский комитет заявил о солидарности с украинскими спортсменами и призвал международные федерации проявлять чувствительность, когда соревнуются украинские и российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Источник: заявление МОК, которое цитирует AFP

Дословно: "Мы призываем международные федерации рассматривать ситуации, связанные с украинскими и отдельными нейтральными спортсменами, с необходимой степенью чувствительности.

Реклама:

Мы продолжаем быть полностью солидарными с украинскими спортсменами".

Что этому предшествовало:

26 июля Министерство молодежи и спорта Украины прекратило бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе и разрешило украинским спортсменам выступать на таких чемпионатах.

27 июля украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию в Милане за отсутствие "проявления уважения" к россиянки после победы в поединке. Харлан на старте турнира победила россиянку Анну Смирнову и после завершения боя отказалась пожать ей руку.

Министр молодежи и спорта, глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил о провокации со стороны россиянки, выступавшей под нейтральным флагом, а главная тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад заявила, что FIE без предупреждения изменила правила поздравления спортсменов 26 июля, накануне соревнований в Милане.

Украинская теннисистка Элина Свитолина также поддержала решение фехтовальщицы Ольги Харлан не пожимать руку россияне после поединка.

Ольга Харлан заявила, что принуждение к миру невозможно, а правила в мире спорта должны измениться в соответствии с реалиями.