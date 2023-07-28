Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которую дисквалифицировали на чемпионате мира в Италии за отказ пожать руку россиянке, получила автоматический допуск к Олимпийским играм 2024 в Париже.
Источник: письмо Ольге от президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook
Прямая речь президента МОК: "Учитывая вашу уникальную ситуацию, Международный олимпийский комитет бронирует для вас дополнительное место на Олимпийских играх 2024 в Париже на случай, если вам не удастся получить квалификацию на соревнования в оставшийся период. Мы делаем это уникальное исключение также из-за того, что продолжающиеся процедуры никак не компенсируют квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за дисквалификации".
Детали: Гутцайт от себя добавил, что в Украине сейчас идет работа по снятию "черной карточки" с Харлан для ее участия в дальнейших соревнованиях.
Почему это важно: На чемпионате мира, где Харлан дисквалифицировали после первой же встречи, кроме медалей, разыгрывались лицензии для участия в Олимпиаде-2024.
Поскольку "черная карточка", выписанная украинской фехтовальщице, означала автоматическое отстранение от командного турнира, то и шансы на борьбу за олимпийскую лицензию для Харлан сводились к минимуму.
Что этому предшествовало:
- 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины прекратило бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе и разрешило украинским спортсменам выступать на таких чемпионатах.
- Дисквалификация продлится 60 дней.
- Международный олимпийский комитет заявил о солидарности с украинскими спортсменами и призвал международные федерации проявлять чувствительность, когда соревнуются украинские и российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.