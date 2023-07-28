Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которую дисквалифицировали на чемпионате мира в Италии за отказ пожать руку россиянке, получила автоматический допуск к Олимпийским играм 2024 в Париже.

Источник: письмо Ольге от президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook

Прямая речь президента МОК: "Учитывая вашу уникальную ситуацию, Международный олимпийский комитет бронирует для вас дополнительное место на Олимпийских играх 2024 в Париже на случай, если вам не удастся получить квалификацию на соревнования в оставшийся период. Мы делаем это уникальное исключение также из-за того, что продолжающиеся процедуры никак не компенсируют квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за дисквалификации".

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Детали: Гутцайт от себя добавил, что в Украине сейчас идет работа по снятию "черной карточки" с Харлан для ее участия в дальнейших соревнованиях.

Почему это важно: На чемпионате мира, где Харлан дисквалифицировали после первой же встречи, кроме медалей, разыгрывались лицензии для участия в Олимпиаде-2024.

Поскольку "черная карточка", выписанная украинской фехтовальщице, означала автоматическое отстранение от командного турнира, то и шансы на борьбу за олимпийскую лицензию для Харлан сводились к минимуму.

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