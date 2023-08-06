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Воздушные силы объяснили, почему удары по украинским аэродромам неэффективны

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 августа 2023, 12:44
Воздушные силы объяснили, почему удары по украинским аэродромам неэффективны
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат после российского обстрела аэродрома в Староконстантинове объяснил, что в случае рисков прилетов летчики передислоцируют самолеты на другие аэродромы Украины.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "Не впервые атакуется этот аэродром.

Там штатное место базирования бригады тактической авиации.

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Но авиация у нас довольно-таки мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу в этих условиях. У нас десятки оперативных аэродромов на территории государства.

Поэтому врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию...

Я думаю, наши летчики покажут им в ближайшее время, где раки зимуют".

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Детали: Очевидно, Игнат объясняет протокол, по которому летчики передислоцируют самолеты на другие аэродромы, если есть информация о российской цели.

Справка: Вчера вечером, 5 августа, еще до работы ПВО и взрывов Воздушные силы написали в соцсетях, что летят ракеты, и их возможное направление - Староконстантинов.

Что предшествовало:

  • Во время ракетной атаки в субботу Воздушные силы сообщали, что "Кинджалы" движутся в направлении Староконстантинова.
  • Позже об ударе по Хмельницкой области сообщил президент Владимир Зеленский.
  • В Староконстантинове Хмельницкой области во время воздушной тревоги в субботу вечером прозвучало около десяти взрывов, над городом виден дым, в некоторых районах выбиты окна.
  • Силы противовоздушной обороны, отражая атаки россиян с вечера 5-го по утро 6-го августа, уничтожили 13 крылатых ракет "Калибр", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 ударных БпЛА Shahed.
  • В целом враг применил для воздушного нападения 70 средств.

Темы: Воздушные силы ВСУХмельнитчинаавиавойна
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