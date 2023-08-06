Воздушные силы объяснили, почему удары по украинским аэродромам неэффективны
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат после российского обстрела аэродрома в Староконстантинове объяснил, что в случае рисков прилетов летчики передислоцируют самолеты на другие аэродромы Украины.
Источник: Игнат в эфире телемарафона
Прямая речь Игната: "Не впервые атакуется этот аэродром.
Там штатное место базирования бригады тактической авиации.
Но авиация у нас довольно-таки мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу в этих условиях. У нас десятки оперативных аэродромов на территории государства.
Поэтому врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию...
Я думаю, наши летчики покажут им в ближайшее время, где раки зимуют".
Детали: Очевидно, Игнат объясняет протокол, по которому летчики передислоцируют самолеты на другие аэродромы, если есть информация о российской цели.
Справка: Вчера вечером, 5 августа, еще до работы ПВО и взрывов Воздушные силы написали в соцсетях, что летят ракеты, и их возможное направление - Староконстантинов.
Что предшествовало:
- Во время ракетной атаки в субботу Воздушные силы сообщали, что "Кинджалы" движутся в направлении Староконстантинова.
- Позже об ударе по Хмельницкой области сообщил президент Владимир Зеленский.
- В Староконстантинове Хмельницкой области во время воздушной тревоги в субботу вечером прозвучало около десяти взрывов, над городом виден дым, в некоторых районах выбиты окна.
- Силы противовоздушной обороны, отражая атаки россиян с вечера 5-го по утро 6-го августа, уничтожили 13 крылатых ракет "Калибр", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 ударных БпЛА Shahed.
- В целом враг применил для воздушного нападения 70 средств.