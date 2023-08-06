Воздушные силы объяснили, почему удары по украинским аэродромам неэффективны

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат после российского обстрела аэродрома в Староконстантинове объяснил, что в случае рисков прилетов летчики передислоцируют самолеты на другие аэродромы Украины.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "Не впервые атакуется этот аэродром.

Там штатное место базирования бригады тактической авиации.

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Но авиация у нас довольно-таки мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу в этих условиях. У нас десятки оперативных аэродромов на территории государства.

Поэтому врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию...

Я думаю, наши летчики покажут им в ближайшее время, где раки зимуют".

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Детали: Очевидно, Игнат объясняет протокол, по которому летчики передислоцируют самолеты на другие аэродромы, если есть информация о российской цели.

Справка: Вчера вечером, 5 августа, еще до работы ПВО и взрывов Воздушные силы написали в соцсетях, что летят ракеты, и их возможное направление - Староконстантинов.

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