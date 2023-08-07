ISW прокомментировал удары Сил обороны по мостам на оккупированной территории
Аналитики Института изучения войны (ISW) называют удары Сил обороны по мостам на оккупированной территории "частью украинской кампании по перекрытию" для создания решающих контрнаступательных операций.
Источник: ISW
Детали: В обзоре отмечают, что украинские войска нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам вдоль критически важных российских наземных линий связи, соединяющих оккупированный Крым и оккупированную Херсонскую область.
Следовательно, 6 августа российские войска были вынуждены перенаправить дорожное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные пути.
При этом российские источники утверждают, что украинские силы использовали крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения обоих ударов, хотя ISW пока не видел подтверждения того, что российские силы перехватили крылатые ракеты Storm Shadow.
Аналитики указывают, что удары Сил обороны по мостам на критически важных российских направлениях являются частью украинской кампании по перекрытию, направленной на создание условий для будущих решающих контрнаступательных операций.
В отчете также отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта 6 августа.
Эксперты напоминают: Украинские официальные лица заявили, что украинская противовоздушная оборона уничтожила 3 500 воздушных целей с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 6 августа, что украинская противовоздушная оборона перехватила и уничтожила более 2 000 российских беспилотных летательных аппаратов (типы не указаны) и что украинские пилоты совершили более 14 000 вылетов с 24 февраля 2022 года.
Ключевые выводы ISW за 6 августа:
- 6 августа украинские войска нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам вдоль критически важных российских сухопутных линий связи, соединяющих оккупированный Крым и оккупированную Херсонскую область, что заставило российские войска перенаправить дорожное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.
- Украинские удары по мостам на критически важных российских линиях являются частью украинской кампании по перекрытию, направленной на создание условий для будущих решающих контрнаступательных операций.
- В ночь с 5 на 6 августа российские войска провели одну из крупнейших за последние месяцы серий ракетных и беспилотных ударов по Украине.
- Украинские чиновники заявили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года украинская противовоздушная оборона уничтожила 3500 воздушных целей.
- Международные переговоры, направленные на выработку основных принципов будущего урегулирования войны в Украине, продолжились в Джидде, Саудовская Аравия, 6 августа.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков дал нечеткий и противоречивый ответ на вопрос журналиста New York Times, который спросил, стремится ли стремится ли Россия завоевать больше украинской территории за пределами четырех частично оккупированных областей, которые Россия незаконно аннексировала в сентябре 2022 года.
- Украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта 6 августа.
- Российские войска проводили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Запорожской и Донецкой областей, а также на западе Запорожской области 6 августа и на отдельных направлениях достигли продвижения вперед.
- Российская оккупационная власть в Украине продолжает устанавливать институциональные связи между российскими и украинскими структурами управления и социальными службами в оккупированной Украине.