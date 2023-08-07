ISW прокомментировал удары Сил обороны по мостам на оккупированной территории

Повреждения на Чонгарском мосту 6 августа, фото из Telegram коллаборанта Владимира Сальдо

Аналитики Института изучения войны (ISW) называют удары Сил обороны по мостам на оккупированной территории "частью украинской кампании по перекрытию" для создания решающих контрнаступательных операций.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечают, что украинские войска нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам вдоль критически важных российских наземных линий связи, соединяющих оккупированный Крым и оккупированную Херсонскую область.

Следовательно, 6 августа российские войска были вынуждены перенаправить дорожное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные пути.

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При этом российские источники утверждают, что украинские силы использовали крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения обоих ударов, хотя ISW пока не видел подтверждения того, что российские силы перехватили крылатые ракеты Storm Shadow.

Аналитики указывают, что удары Сил обороны по мостам на критически важных российских направлениях являются частью украинской кампании по перекрытию, направленной на создание условий для будущих решающих контрнаступательных операций.

В отчете также отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта 6 августа.

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Эксперты напоминают: Украинские официальные лица заявили, что украинская противовоздушная оборона уничтожила 3 500 воздушных целей с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 6 августа, что украинская противовоздушная оборона перехватила и уничтожила более 2 000 российских беспилотных летательных аппаратов (типы не указаны) и что украинские пилоты совершили более 14 000 вылетов с 24 февраля 2022 года.

Ключевые выводы ISW за 6 августа: