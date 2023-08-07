Дубинский снова прибыл на допрос, пытается ввести следствие в заблуждение – источники

Народный депутат Александр Дубинский прибыл в Государственное бюро расследований на очередной допрос.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источников УП, повторный допрос понадобился, поскольку нардеп отказывается давать ответы по существу вопросов об обстоятельствах своего пребывания за границей и подделки документов и пытается ввести следствие в заблуждение.

В то же время Дубинский манипулирует общественным мнением, что он якобы открыт к следствию и сотрудничает с ним, что не соответствует действительности, добавил собеседник УП.

Обновлено: Дубинский в соцсетях подтвердил, что был на допросе и отметил, что получил еще повестки на 8 и 9 августа.

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