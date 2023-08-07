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Дубинский снова прибыл на допрос, пытается ввести следствие в заблуждение – источники

"Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 11:17
Дубинский снова прибыл на допрос, пытается ввести следствие в заблуждение – источники
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба "Слуги народа" в Facebook

Народный депутат Александр Дубинский прибыл в Государственное бюро расследований на очередной допрос.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источников УП, повторный допрос понадобился, поскольку нардеп отказывается давать ответы по существу вопросов об обстоятельствах своего пребывания за границей и подделки документов и пытается ввести следствие в заблуждение.

В то же время Дубинский манипулирует общественным мнением, что он якобы открыт к следствию и сотрудничает с ним, что не соответствует действительности, добавил собеседник УП.

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Обновлено: Дубинский в соцсетях подтвердил, что был на допросе и отметил, что получил еще повестки на 8 и 9 августа.

Предыстория:

  • 3 августа работники ГБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского, который во время войны уехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным ГБР, Дубинский получил разрешение покинуть Украину под предлогом сопровождения отца, но покинул страну сам. В то же время отец самостоятельно, без сопровождения сына уехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше народного избранника.
  • Правоохранители проверяют обстоятельства, связанные с выездом народного депутата за границу в период военного положения. В частности, каким образом депутат выполнял свои обязанности, находясь за границей, подписывал документы и другие важные детали.
  • Сам нардеп назвал действия силовиков "политическим преследованием".
  • 4 августа Дубинский был на допросе в Государственном бюро расследований в Киеве.
  • 5 августа Государственное бюро расследований проводило обыски у помощника народного депутата Александра Дубинского Владимира Колодюка.

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Темы: ДубинскийГБР
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