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Латвия попросит тысячи российских граждан покинуть страну

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 4 августа 2023, 14:53
Латвия попросит тысячи российских граждан покинуть страну
Флаг Латвии. Фото pixabay.com

Управление по делам гражданства и миграции Латвии попросит 6 тысяч российских граждан покинуть страну − письма с соответствующей просьбой пришлют в сентябре.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LSM

Детали: Речь идет о тех, кто даже не попытался пройти проверку на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Прямая речь главы Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарса Лидаки: "Где-то 5-6 тысяч, по моим прогнозам. Это люди, которые не изъявили никакого желания − ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат. Если смотреть на закон, какой он сейчас есть, то PMLP просто должно высылать требование покинуть страну в течение 3 месяцев".

Детали: В Министерстве внутренних дел Латвии подтвердили, что такие письма готовят. По предварительным подсчетам, адресатов может быть около 6 тысяч.

Прямая речь заместителя госсекретаря МВД Вилниса Витолиньша: "Если у человека нет прав находиться в стране, то нужно выезжать в страну, где у человека есть право на пребывание. Время для выезда − три месяца. Оно дается для того, чтобы человек мог выехать без спешки.

Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, то может наступить момент, когда государственные структуры об этом узнают и, соответственно, напомнят о том, что нужно выезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, поэтому человека могут оштрафовать".

Детали: В то же время он добавил, что такие граждане могут получить любое другое разрешение на пребывание в Латвии, например, визу или временный вид на жительство.

После полномасштабного вторжения России в Украину Латвия решила попросить российских граждан, проживающих в стране, сдать обязательный экзамен на знание латышского языка.

Это вызвало неоднозначную реакцию в стране, где с момента распада СССР проживают тысячи россиян, которые так и не получили гражданство Латвии. Критики говорят, что многие из них не смогли интегрироваться в латвийское общество.

Ранее сообщалось, что в Литве 1 164 белорусов и россиян признали угрозой национальной безопасности.

Темы: ЛатвияРосcия
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