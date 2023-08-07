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В США одобрили передачу первой партии танков Abrams в Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 21:42
В США одобрили передачу первой партии танков Abrams в Украину
Фото: DoD US

В США одобрили первую партию танков Abrams, которые отправят на выходных в Украину, а прибудут они в начале осени.

Источники: "Европейская правда", которая ссылается на брифинг помощника министра обороны США по вопросам закупок Дуглас Буш

Детали: По словам чиновника Пентагона, первые танки Abrams "уже готовы" к отправке в Украину.

"Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе", – пояснил он.

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США начали обучение украинцев на танках в мае в Германии. По данным СМИ, обучение планируют завершить до конца лета.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена объявила о намерении отправить танки Abrams в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что эти танки слишком сложные и тяжелые в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке ее танков Leopard.

США значительно ускорили время, необходимое для отправки танков, решив в начале этого года передать более старые модели M1-A1 вместо более современной версии танка. США пообещали передать Украине 31 танк.

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В июне СМИ сообщили, что администрация президента Байдена планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.

Темы: СШАтанки
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