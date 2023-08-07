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Блинкен напомнил РФ о ее обязательствах по Грузии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 18:16
Блинкен напомнил РФ о ее обязательствах по Грузии
ГОССЕКРЕТАРЬ США ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Госсекретарь США Энтони Блинкен в 15-ю годовщину вторжения России в Грузию напомнил РФ, что она не придерживается обязательств, данных в 2008 году.

Источник: Блинкен в Twitter, сообщает "Европейская правда"

Детали: Госсекретарь напомнил, что сегодня исполняется пятнадцать лет с тех пор, как Россия вторглась в Грузию и оккупировала 20% ее территории.

Прямая речь: "Россия все еще отказывается соблюдать свои обязательства по прекращению огня с 2008 года. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические стремления Грузии".

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Детали: Премьер Грузии Георгий Гахария в ответ подчеркнул, что он благодарен США за решительную поддержку грузинского суверенитета и территориальной целостности.

Прямая речь Гахария: "Российская агрессия против суверенной Грузии продолжается по сей день. Мы все еще боремся за свободную, сильную и успешную Грузию. Членство в ЕС и НАТО будет нашей окончательной победой".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 7 августа несколько стран выступили с заявлениями в поддержку Грузии к 15-й годовщине вторжения России в страну и оккупации Цхинвальского региона.
  • Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.

Темы: БлинкенСШАРосcияГрузия
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