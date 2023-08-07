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США уже помогли Украине более чем на 66 млрд долларов - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 15:47
США уже помогли Украине более чем на 66 млрд долларов - СМИ
Фото: Getty Images

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты выделили более 66 миллиардов долларов общей помощи Киеву, эксперты рассматривают эту сумму как масштабную инвестицию в союзника США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post

Детали: Как отмечает издание, это больше, чем США предоставляют в виде помощи любой другой стране. Более 43 млрд долларов было выделено Киеву в качестве военной помощи, что составляет 65% от общей суммы.

Вашингтон предоставил 23,5 млрд долларов непосредственно на оружие и снаряжение, 18 млрд – на другую помощь (обучение, консультирование, логистику и оборудование), 1,5 млрд – на гранты и займы другим странам для закупки вооружения и техники.

Еще 20,5 млрд долларов США выделили на поддержку бюджета Украины, а более 2,6 млрд – на поддержку перемещенных лиц, беженцев и других уязвимых слоев населения в стране и за ее пределами.

"Эксперты рассматривают эту сумму как масштабную инвестицию в союзника Соединенных Штатов, которой не видели по крайней мере со времен Второй мировой войны", – пишут авторы материала.

Эта сумма значительно превысила двустороннюю поддержку других союзников США, в том числе Израиля (8,6 млрд), Иордании (3,3 млрд) и Египта (2,9 млрд), которые являются одними из крупнейших получателей американской помощи.

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Темы: СШАУкраинавойнапомощь Украине
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