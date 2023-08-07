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В США рассказали о сотрудничестве с МУС и Украиной в расследовании военных преступлений

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 22:48

Глава американского Министерства юстиции Меррик Гарленд в понедельник подтвердил сотрудничество США с Международным уголовным судом и украинскими прокурорами для расследования совершенных Россией военных преступлений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP, об этом Гарленд рассказал в выступлении перед Американской ассоциацией юристов в городе Денвер, штат Колорадо.

Детали: Американский генпрокурор отметил, что недавно Конгресс облегчил сотрудничество США с Международным уголовным судом в расследовании дел иностранных граждан, связанных с Украиной.

Прямая речь: "Мы не ждем окончания боевых действий, чтобы добиться правосудия и привлечения виновных к ответственности. Мы тесно сотрудничаем с нашими международными партнерами для сбора доказательств и подготовки дел, чтобы быть готовыми, когда придет время, привлечь виновных к ответственности".

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Больше деталей: Гарленд перечислил помощь, которую США оказывают Украине в контексте расследования военных преступлений – от тренингов по экологическим преступлениям до разработки защищенной электронной системы управления делами.

Вспомнил он и арест 500 миллионов долларов подсанкционных активов в США и более трех десятков обвинительных актов, которые Минюст США вынес для обеспечения соблюдения санкций.

Прямая речь: "Украина должна делать три вещи одновременно: вести войну, расследовать военные преступления и обеспечить, чтобы по другую сторону войны было справедливое общество. (Для Министерства юстиции США. – Ред.) большая честь быть вместе с ними".

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Еще больше деталей: В выступлении перед американскими юристами он также призвал частных адвокатов добровольно помогать украинским жертвам, напомнив, как его бабушка и семья его жены смогли бежать из Европы как беженцы в США и избежать Холокоста.

Что предшествовало:

  • Как известно, США не подписали Римский статут, на основе которого работает Международный уголовный суд. Позиция американских администраций заключалась в том, что МУС не может иметь юрисдикцию над гражданами стран, которые не являются участницами Римского статута – даже если военные преступления происходят на территории страны, которая его подписала, как вот Украина.
  • В то же время СМИ сообщили, что президент США Джо Байден тайно дал распоряжение правительству начать передавать доказательства российских военных преступлений в Украине в Международный уголовный суд в Гааге. Эту информацию подтвердил украинский генпрокурор Андрей Костин.

Темы: СШАсудвоенные преступления
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