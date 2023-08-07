У США розповіли про співпрацю з МКС та Україною в розслідуванні воєнних злочинів

Очільник американського Міністерства юстиції Меррік Гарленд у понеділок підтвердив співпрацю США з Міжнародним кримінальним судом і українськими прокурорами для розслідування скоєних Росією воєнних злочинів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP, про це Гарленд розповів у виступі перед Американською асоціацією юристів у місті Денвер, штат Колорадо.

Деталі: Американський генпрокурор зауважив, що нещодавно Конгрес полегшив співпрацю США з Міжнародним кримінальним судом у розслідуванні справ іноземних громадян, пов'язаних з Україною.

Пряма мова: "Ми не чекаємо закінчення бойових дій, щоб домогтися правосуддя і притягнення винних до відповідальності. Ми тісно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами для збору доказів і підготовки справ, щоб бути готовими, коли прийде час, притягнути винних до відповідальності".

Більше деталей: Гарленд перерахував допомогу, яку США надають Україні в контексті розслідування воєнних злочинів – від тренінгів щодо екологічних злочинів до розробки захищеної електронної системи управління справами.

Згадав він і арешт 500 мільйонів доларів підсанкційних активів у США та понад три десятки обвинувальних актів, які Мін’юст США виніс для забезпечення дотримання санкцій.

Пряма мова: "Україна повинна робити три речі одночасно: вести війну, розслідувати військові злочини і забезпечити, щоб по інший бік війни було справедливе суспільство. (Для Міністерства юстиції США. – Ред.) велика честь бути разом із ними".

Ще більше деталей: У виступі перед американськими правниками він також закликав приватних адвокатів добровільно допомагати українським жертвам, нагадавши, як його бабуся і сім'я його дружини змогли втекти з Європи як біженці до США й уникнути Голокосту.

Що передувало: