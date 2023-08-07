Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США розповіли про співпрацю з МКС та Україною в розслідуванні воєнних злочинів

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 7 серпня 2023, 22:48

Очільник американського Міністерства юстиції Меррік Гарленд у понеділок підтвердив співпрацю США з Міжнародним кримінальним судом і українськими прокурорами для розслідування скоєних Росією воєнних злочинів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP, про це Гарленд розповів у виступі перед Американською асоціацією юристів у місті Денвер, штат Колорадо.

Деталі: Американський генпрокурор зауважив, що нещодавно Конгрес полегшив співпрацю США з Міжнародним кримінальним судом у розслідуванні справ іноземних громадян, пов'язаних з Україною.

Пряма мова: "Ми не чекаємо закінчення бойових дій, щоб домогтися правосуддя і притягнення винних до відповідальності. Ми тісно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами для збору доказів і підготовки справ, щоб бути готовими, коли прийде час, притягнути винних до відповідальності".

Більше деталей: Гарленд перерахував допомогу, яку США надають Україні в контексті розслідування воєнних злочинів – від тренінгів щодо екологічних злочинів до розробки захищеної електронної системи управління справами.

Згадав він і арешт 500 мільйонів доларів підсанкційних активів у США та понад три десятки обвинувальних актів, які Мін’юст США виніс для забезпечення дотримання санкцій.

Пряма мова: "Україна повинна робити три речі одночасно: вести війну, розслідувати військові злочини і забезпечити, щоб по інший бік війни було справедливе суспільство. (Для Міністерства юстиції США. – Ред.) велика честь бути разом із ними".

Ще більше деталей: У виступі перед американськими правниками він також закликав приватних адвокатів добровільно допомагати українським жертвам, нагадавши, як його бабуся і сім'я його дружини змогли втекти з Європи як біженці до США й уникнути Голокосту.

Що передувало:

  • Як відомо, США не підписали Римський статут, на основі якого працює Міжнародний кримінальний суд. Позиція американських адміністрацій полягала в тому, що МКС не може мати юрисдикцію над громадянами країн, які не є учасницями Римського статуту – навіть якщо воєнні злочини відбуваються на території країни, яка його підписала, як от Україна.
  • Водночас ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден таємно дав розпорядження уряду почати передавати докази російських воєнних злочинів в Україні до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Цю інформацію підтвердив український генпрокурор Андрій Костін.

Теми: СШАсудвоєнні злочини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
США
У США схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну
Кулеба, говорячи з Блінкеном, закликав США дати Україні ATACMS
Блінкен нагадав РФ про її зобов'язання щодо Грузії
Останні новини
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
Усі новини...
Реклама: