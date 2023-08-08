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Пьяный житель Вышгорода взорвал две гранаты в гаражном кооперативе

Александр ШумилинВторник, 8 августа 2023, 17:24
Пьяный житель Вышгорода взорвал две гранаты в гаражном кооперативе
Задержаный. Фото: Небитов

В Вышгороде задержали мужчину, который, будучи навеселе, взорвал две гранаты в гаражном кооперативе. 

Источник: сообщение начальника главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова

Прямая речь: "Две гранаты умышленно взорвал в гаражном кооперативе житель Вышгорода.

Выпил водки, взял Ф-1, выдернул чеку и зашел с угрозами в гараж, где находилось семь граждан.

Хорошо, что среди гражданских был патрульный полицейский, который мгновенно среагировал, вытолкал мужчину прочь и спас людей от осколков.

На месте уже находилась следственно-оперативная группа и криминальная полиция Киевщины, когда злоумышленник вытащил еще одну гранату, которой сначала угрожал, а затем взорвал.

В результате взрыва загорелся бокс, сгорело авто, но благодаря смелости и профессионализму полицейских, все остались живы, тяжелой трагедии удалось избежать".

Детали: Злоумышленника задержали, среди его вещей обнаружили также пистолет. За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, или пожизненное.

Темы: криминалоружие
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