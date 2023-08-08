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"Хильнув оковитої": житель Вишгорода підірвав дві гранати в гаражному кооперативі

Олександр ШумілінВівторок, 8 серпня 2023, 17:24
Хильнув оковитої: житель Вишгорода підірвав дві гранати в гаражному кооперативі
Затриманий. Фото: Нєбитов

У Вишгороді затримали чоловіка, який, будучи напідпитку, підірвав дві гранати в гаражному кооперативі.

Джерело: повідомлення начальника головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова

Пряма мова: "Дві гранати зумисне підірвав в гаражному кооперативі житель Вишгорода.

Хильнув оковитої, взяв Ф-1, висмикнув чеку і зайшов із погрозами в гараж, де знаходилось семеро громадян.

Добре, що серед цивільних був патрульний поліцейський, який миттєво зреагував, виштовхнув чоловіка геть і врятував людей від уламків.

На місці вже перебувала слідчо-оперативна група і кримінальна поліція Київщини, коли зловмисник витягнув  ще одну гранату, якою спочатку погрожував, а потім підірвав.

Внаслідок вибуху запалав бокс, згоріло авто, але завдяки сміливості і професіоналізму поліцейських, всі лишились живі, тяжкої трагедії вдалося уникнути".

Деталі: Зловмисника затримали, серед його речей виявили також пістолет. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне.

Теми: криміналзброя
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