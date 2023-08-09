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В киевском "Плесе" проводят обыски по делу о хищениях на ремонтах

Александр ШумилинСреда, 9 августа 2023, 15:50
В киевском Плесе проводят обыски по делу о хищениях на ремонтах

В Киеве на территории коммунального предприятия "Плесо" прокуратура проводит обыск из-за сомнительных закупок.

Источник: сообщение Киевской городской госадминистрации, пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Дословно: "Указанные действия проходят в рамках уголовного производства относительно якобы растраты бюджетных средств на капремонт зон отдыха "Галерная", "Чорторый" и "Троещина".

"Плесо" сотрудничает со следствием, предоставляет имеющиеся запрашиваемые документы и информацию".

Детали: В самом предприятии не согласны с выводом по оценке эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности за 2019-2020 годы и I квартал 2021 года и говорят, что "Плесо" неоднократно предоставляло обоснованные объяснения и возражения к вышеупомянутому заключению.

Коммунальное предприятие "Плесо" отвечает за охрану, содержание и эксплуатацию земель водного фонда Киева.

В Киевской прокуратуре "Украинской правде" подтвердили проведение обысков. Максимец рассказала, что прокуратура ранее обращалась к КП "Плесо" с временным доступом к документам.

Прямая речь Максимец: "Однако запрашиваемые документы не были предоставлены в полном объеме (предоставлены только копии документов), а часть не предоставлена вообще. Поэтому прокуратура еще раз обратилась в суд с ходатайством о проведении обыска с целью отыскания оригиналов запрашиваемых документов, поскольку последние необходимы для проведения соответствующих экспертиз.

Убытки в уголовном производстве подтверждены проведенным аудитом и составляют около 2 млн грн".

Темы: Киевобыски
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