Столичному военкому вручили протокол о коррупции
Полицейские вручили протокол о коррупции военкому ТЦК одного из районов Киева.
Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции
Детали: Чиновник нарушил требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Руководитель одного из районных в городе Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки назначил на должность в центр свое близкое лицо (по данным УП - падчерицу).
Согласно действующему законодательству за указанное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотрена административная ответственность.
Поэтому в отношении фигуранта правоохранители составили административный протокол.
За нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 1700 до 6800 гривен.