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Столичному военкому вручили протокол о коррупции

Валентина РоманенкоСреда, 9 августа 2023, 16:25
Столичному военкому вручили протокол о коррупции
фото ДСР НПУ

Полицейские вручили протокол о коррупции военкому ТЦК одного из районов Киева.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Детали: Чиновник нарушил требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Руководитель одного из районных в городе Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки назначил на должность в центр свое близкое лицо (по данным УП - падчерицу).

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Согласно действующему законодательству за указанное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотрена административная ответственность.

Поэтому в отношении фигуранта правоохранители составили административный протокол.

 
фото - дср нпу

За нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 1700 до 6800 гривен.

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Темы: армиякоррупцияполицияКиев
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