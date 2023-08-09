Столичному военкому вручили протокол о коррупции

Полицейские вручили протокол о коррупции военкому ТЦК одного из районов Киева.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Детали: Чиновник нарушил требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Руководитель одного из районных в городе Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки назначил на должность в центр свое близкое лицо (по данным УП - падчерицу).

Согласно действующему законодательству за указанное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотрена административная ответственность.

Поэтому в отношении фигуранта правоохранители составили административный протокол.

фото - дср нпу

За нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 1700 до 6800 гривен.