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На аэродромах "Сольцы" и "Шайковка" полностью уничтожены два Ту-22, били дронами – источник

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 10:55
На аэродромах Сольцы и Шайковка полностью уничтожены два Ту-22, били дронами – источник
Охваченный огнем бомбардировщик на аэродроме "Сольцы" , ФОТО ИЗ АНОНИМНЫХ TELEGRAM-КАНАЛОВ

В результате атак по аэродромам "Сольцы" и "Шайковка" были полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, еще два самолета незначительно повреждены.

Источник: источник УП в разведке

Прямая речь: "Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 полностью уничтожены, еще два самолета незначительно повреждены".

Детали: Собеседник УП сообщает, что аэродромы атакованы квадрокоптерами с территории РФ.

Предыстория:

  • 21 августа российские Telegram-каналы сообщили о попытке атаки дроном ВСУ аэродрома в Калужской области утром. Там, как утверждали Telegram-каналы, повреждения получил самолет, который не используется. Губернатор региона заявлял, что на территории Кировского района была отражена атака БПЛА и что пострадавших и других разрушений инфраструктуры якобы нет.
  • 19 августа атаковали беспилотниками военный аэродром в Новгородской области РФ, сообщалось о повреждении по меньшей мере одного самолета.
  • Позже СМИ сообщили, что в результате атаки беспилотников на аэродром Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик Вооруженных сил РФ.

Темы: Росcияаэродромистребителибеспилотники
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