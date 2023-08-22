На аэродромах "Сольцы" и "Шайковка" полностью уничтожены два Ту-22, били дронами – источник

Охваченный огнем бомбардировщик на аэродроме "Сольцы" , ФОТО ИЗ АНОНИМНЫХ TELEGRAM-КАНАЛОВ

В результате атак по аэродромам "Сольцы" и "Шайковка" были полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, еще два самолета незначительно повреждены.

Источник: источник УП в разведке

Прямая речь: "Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 полностью уничтожены, еще два самолета незначительно повреждены".

Детали: Собеседник УП сообщает, что аэродромы атакованы квадрокоптерами с территории РФ.

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