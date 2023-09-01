Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат

Российские военные хакеры нацелились на мобильные устройства украинских солдат, пытаясь похитить важную информацию с поля боя, предупредили США и их союзники 31 августа.

Источник: CNN

Детали: Новая рекомендация США и их союзников по "Пяти глазам" – Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании – подтверждает отчет Службы безопасности Украины, которая установила, что российские хакеры пытались проникнуть в планшеты Android, которые украинские военные используют для "планирования и выполнения боевых задач".

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По данным СБУ, вредоносный код российских хакеров был разработан для похищения данных, отправляемых с мобильных устройств солдат в спутниковую систему Starlink, производимую компанией миллиардера Илона Маска.

Пока непонятно, насколько успешной была хакерская атака.

СБУ заявила, что "заблокировала" некоторые попытки хакерских атак, но также признала, что россияне "захватили" планшеты на поле боя и установили на них вредоносное программное обеспечение.

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"Мобильное вредоносное программное обеспечение является особенно коварным, поскольку оно может предоставить спецслужбам физическое местонахождение целей", – сказал Джон Хултквист, главный аналитик компании Mandiant, которая принадлежит Google и занимается вопросами безопасности.

По словам Хултквиста, эта возможность может быть "чрезвычайно эффективной на поле боя".

США и их союзники возлагают ответственность за кибератаки на хакерское подразделение Главного управления военной разведки России, известное как "Песчаный червь". Оно якобы несет ответственность за кибератаки, приведшие к отключению электроэнергии в Украине в 2015 и 2016 годах.

Проукраинские хакеры также пытаются оставить свой след в этой войне. Украинское правительство поощряло тысячи хакеров-добровольцев осуществлять атаки на российские активы в Украине и на российской территории.

Настоящие масштабы и последствия российских киберопераций в Украине трудно оценить в "тумане войны", потому что обе стороны заинтересованы преувеличивать свои успехи, отмечает CNN.

Контекст: Хакерская кампания происходит на фоне украинского контрнаступления, Кремль может использовать информацию с поля боя себе на пользу.

Российские спецслужбы наносят удары по украинской инфраструктуре кибератаками с начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Среди кибератак – в частности, были хакерские атаки, направленные на уничтожение данных в украинской энергетической и транспортной инфраструктуре.

Хотя некоторые хакерские атаки заставили украинские государственные учреждения и компании перейти в режим восстановления, цифровая защита Киева оказалась устойчивой.

В прошлом году хакерское подразделение вооруженных сил США проводило наступательные кибероперации в поддержку Украины, которая защищается от России, заявлял глава Киберкомандования генерал Пол Накасоне.