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Хакеры из КНДР взломали компьютеры российского производителя крылатых ракет

Ирина БалачукПонедельник, 7 августа 2023, 14:45
Хакеры из КНДР взломали компьютеры российского производителя крылатых ракет
Российский министр обороны Сергей Шойгу во время визита в КНДР. Фото РИА Новости

Хакеры из Северной Кореи взломали компьютерные сети российской корпорации "НПО Машиностроения", которая производит баллистические и крылатые ракеты.

Источник: Reuters

Дословно издание: "Элитная группа северокорейских хакеров тайно проникала в компьютерные сети одного из крупнейших российских разработчиков ракет в течение как минимум пяти месяцев прошлого года, согласно техническим данным, полученным агентством Reuters, и анализу, проведенному исследователями в области безопасности".

Детали: По данным Reuters, связанные с северокорейским правительством группы кибершпионов ScarCruft и Lazarus тайно устанавливали незаметные цифровые "черные ходы" в системы НПО "Машиностроение", расположенного в подмосковном Реутове.   

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Изданию не удалось выяснить, были ли получены какие-либо данные в ходе взлома и какая информация могла быть просмотрена.

Через нескольких месяцев после взлома Пхеньян объявил о некоторых достижениях в своей программе создания баллистических ракет, однако неясно, связано ли это со взломом.

Отмечается, что хакеры имели доступ к сетям "НПО Машиностроения" с конца 2021 до мая 2022 года.

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Новости о взломе появились вскоре после поездки министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньян на 70-ю годовщину Корейской войны, которая стала первым визитом министра обороны России в Северную Корею после распада Советского Союза в 1991 году.

НПО "Машиностроение", Посольство России в Вашингтоне, а также Представительство Северной Кореи при ООН в Нью-Йорке не ответили на запросы Reuters о комментарии.

Темы: КНДРРосcияхакерыоружие
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