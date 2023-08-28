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ВСУ полностью деоккупировали Роботино − Минобороны

Ирина БалачукПонедельник, 28 августа 2023, 09:24
ВСУ полностью деоккупировали Роботино − Минобороны
Скриншот из deepstatemap.live

Силы обороны полностью освободили село Роботино в Запорожской области, подтвердила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Источник: Маляр в эфире национального марафона новостей

Прямая речь заместителя министра: "На юге мы осуществляем наступление. Это основное наше направление наступления. По Запорожской и Херсонской областях враг находится в обороне.

Вы знаете, что освобождено Роботино и дальше наши войска движутся юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки".

Детали: Маляр уточнила, что речь идет о направлениях Новоданиловки и Новопрокоповки, а также Малой Токмачки и Очеретоватого.

"Это те направления, по которым сейчас продвигаются наши силы, несмотря на яростное сопротивление врага", − отметила представитель Минобороны.

Маляр также добавила, что украинские войска на прошлой неделе освободили 1 кв. км на Бахмутском направлении.

Прямая речь заместителя министра: "По Бахмутскому направлению вы видели по карте − это напоминает подкову вокруг города. И господствующие высоты, которые заняты, они идут на южный и северный фланг и действительно похожи на подкову. На южном фланге Бахмута у нас идет продвижение и на прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр и вместе это уже 44 кв. км, которые там освобождены нашей территории".

Предыстория: 

  • 22 августа стало известно, что украинские защитники из 47 бригады с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей, россияне тогда обстреливали село из артиллерии.
  • 23 августа представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что защитники закрепляются на достигнутых рубежах в Запорожской области.
  • 23 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео из села Работино Запорожской области, в которое недавно зашли украинские войска, на здании в селе уже развевался украинский флаг.

Темы: МинобороныЗапорожская областьдеоккупация
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