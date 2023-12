Американский торговец оружием зарабатывает в Украине при помощи посредника-сержанта – NYT

Американский торговец оружием Марк Моралес зарабатывает миллионы на поставках оружия Украине при посредничестве старшего сержанта украинской армии, американца украинского происхождения, которому платит за организацию встреч со своими контактами в правительстве.

Источник: The New York Times

Детали: Как пишет издание, 51-летний торговец оружием из Флориды Марк Моралес платил старшему сержанту украинской армии Владимиру Койфману за организацию встреч со своими контактами в правительстве.

"Эта необычная договоренность, по мнению юристов, испытывает границы американского и украинского антикоррупционных законов, запрещающих платежи государственным служащим", - говорится в материале.

В прошлом месяце 6 мужчин встретились в баре пентхауса одного из самых роскошных отелей Киева, чтобы обсудить прибыльный бизнес на вооружении украинских войск, сообщает издание со ссылкой на двух присутствовавших на встрече. Там были Моралес, Койфман, а также украинские военные и чиновники. Как отмечает издание, встреча позволила заглянуть в скрытый аспект военной стратегии администрации Джо Байдена.

США прислали Украине более 40 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности, в том числе современное вооружение. Но Пентагон также в значительной степени полагается на малоизвестных торговцев оружием, таких как Моралес, которые имеют связи, необходимые для получения боеприпасов, в основном низкого качества или советского калибра, со всего мира. Они работают в печально известной теневой, клубной торговле оружием, которая стала еще более непрозрачной после того, как Украина отменила многолетние антикоррупционные правила, говорится в материале.

Моралес является одним из важнейших поставщиков для Украины. Пентагон заключил с его компанией Global Ordnance контракты на сумму около 1 миллиарда долларов, преимущественно на поставку боеприпасов. И, как показывают записи, он построил дополнительный бизнес на сумму около 200 миллионов долларов, продавая оружие напрямую украинцам.

Однако компания Моралеса находится под следствием украинских антикоррупционных органов в связи со сделкой, которую чиновники назвали неудачной, пишет NYT. При этом в США в 2009 году Моралесу выдвинули обвинения в сговоре и отмывании денег после того, как, по его словам, он стал фигурантом записи, где обсуждал методы дачи взяток иностранным чиновникам. В конце концов прокуратура сняла с него обвинения.

Главный юрисконсульт компании Моралеса, Global Ordnance, Брайан Ван Брант заявил изданию, что компания соблюдает закон.

Сержант Койфман, американец украинского происхождения, который имеет многолетний опыт работы в качестве советника Национальной гвардии Украины, стал на службу в Украине во время полномасштабного вторжения России, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилась The New York Times. Его точные военные обязанности непонятны. Он рассказал The Times, что является главным сержантом в украинских силах территориальной обороны, где руководит и тренирует солдат.

По словам одного из чиновников, Койфман является ключевым лицом, к которому можно обращаться по вопросам вооружений, хотя непонятно, связано ли это с его военной должностью или с его ролью в Global Ordnance, отмечает издание. В Global Ordnance Койфман руководит подрядчиками в Украине и "организует встречи между нашим персоналом и Министерством обороны Украины", сообщил Ван Брант.

Сам Койфман утверждает, что его военная работа не оплачивается. Ван Брант уверяет, что одна работа не имеет ничего общего с другой. "Global не платит за доступ. Ни раньше. Ни сейчас. Никогда", - заявил он.

Так же утверждает и Койфман. "Мы каждый год проводим тренинги по этому вопросу и подписываем соответствующие документы", - сказал он.

Американское законодательство запрещает компаниям платить иностранным чиновникам, чтобы они способствовали их бизнесу. Закон не делает исключения для добровольцев, таких как Койфман. Важно, имеют ли они влияние, говорит профессор Колумбийской школы права Дэниел Ричман.

Украинское законодательство в целом запрещает военным заниматься оплачиваемой работой за пределами армии. Подпадает ли сержант Койфман под действие этого закона, зависит от его военных обязанностей, а не только от звания, говорится в материале. В начале войны Койфман написал письмо в Global Ordnance, в котором отметил, что он "не является работником правительства", а скорее "гражданским участником боевых действий".

Ван Брант сказал, что украинское правительство знало о работе сержанта Койфмана на Global Ordnance. Он сказал, что Государственный департамент, который регулирует продажу американского оружия за рубежом, также провел проверку сержанта Койфмана.

Отмечается, что Моралес также нанял Дениса Ванаша, которого NYT называет давним советником министра обороны, покинувшим свой пост в начале войны, чтобы общаться с министерством от имени Global Ordnance. Ван Брант заявил, что министерство подтвердило законность найма.

Конкуренты Моралеса рассказали, что он имеет несправедливое преимущество, но не из-за связей с Койфманом или Ванашем, а из-за связей с Пентагоном. Как рассказали два конкурента Моралеса, в нескольких случаях в начале войны он перебил предложение конкурентов по покупке взрывчатых снарядов на болгарских оружейных заводах.

Согласно правительственным документам и интервью с торговцами оружием и чиновниками, он переправлял в Украину ракеты, снаряды, гранаты и бронетехнику из Болгарии, Египта, Иордании и Пакистана. И он далеко не единственный торговец оружием, который имеет связи в украинском правительстве, отмечает издание.

При этом, говорится в материале, непредсказуемым следствием безумных закупок в Украине стала конкуренция между государственными фирмами и частными дилерами. Это привело к росту цен, что стоило Украине денег. Когда правительство покупает оружие у государственных компаний, оно получает выгоду от сделки. Когда оно покупает у частных продавцов, прибыль получают брокеры.

Один из примеров - закупка бронетехники для военных. Лицо, участвовавшее в сделке, рассказало, что в начале полномасштабной войны государственная компания "Укринмаш" заключила сделку с египетским продавцом на сумму около 65 миллионов долларов на покупку почти 200 машин. Затем сделка зашла в тупик. Вскоре после этого Моралес заключил контракт на поставку аналогичных машин по схожим ценам. Разница заключалась в том, что прибыль получит Global Ordnance, а не государственная компания.

Впоследствии начались проблемы. По словам заместителя министра обороны Владимира Гаврилова, машины прибыли ненадлежащим образом укомплектованными, антикоррупционные органы начали расследование этой сделки. По словам одного из собеседников, следователи задают вопросы как Моралесу, так и чиновникам Минобороны, которые санкционировали контракт. Министерство обороны заявило, что расследование было закрыто, однако антикоррупционные чиновники этого не подтвердили.