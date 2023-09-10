Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что российского лидера Владимира Путина не арестуют в Бразилии, если он посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году.

Источник: да Силва в комментарии журналистам в кулуарах встречи G20 в Дели, цитирует Reuters

Прямая речь: "Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Могу вам сказать, что если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют".

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Предыстория:

17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.

Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина. Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.

Напомним:

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